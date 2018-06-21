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"Erdoğan, milletin içinden gelen lider, bu toprakların çocuğu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Recep Tayyip Erdoğan, milletin içinden gelen lider, bu toprakların çocuğu. Herkes ona gönlünü açmış. Bir yanda böylesine bir lider, diğer yanda halkı her zaman küçümseyen, çocukları bile sevemeyen, teröristleri ziyarete giden, katilleri ziyarete giden aday" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 tane dev proje var. AK Parti eser siyasetiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren bir partidir"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Recep Tayyip Erdoğan, milletin içinden gelen lider, bu toprakların çocuğu. Herkes ona gönlünü açmış. Bir yanda böylesine bir lider, diğer yanda halkı her zaman küçümseyen, çocukları bile sevemeyen, teröristleri ziyarete giden, katilleri ziyarete giden aday." dedi.

Bakan Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 büyük proje olduğunu, bunların 3'ünün Rize'de bulunduğunu belirten Bak, Ovit Tüneli'nin hizmete açıldığını, Rize-Artvin Havalimanı çalışmalarında ise dolgu faaliyetinin devam ettiğini, 11 milyon ton taş dolgunun yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olanların tek bir çakılı çivileri olmadığını ifade eden Bak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri Türkiye'nin her yanında. Akşam 3. Havalimanına inecek. Bu eserleri milletin destek verdiği Recep Tayyip Erdoğan yapıyor." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin konuşma yaptığı sırada yanına gelen çocuğu "Çekil kenara" diyerek uzaklaştırdığını söyleyen Bak, şöyle devam etti:

"Çocuğu bile sevemiyor. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'a bakın. Yanına gelen çocukla konuşma yapıyor. Eğilip başını öpüyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, milletin içinden gelen lider, bu toprakların çocuğu. Herkes ona gönlünü açmış. Bir yanda böylesine bir lider, diğer yanda halkı her zaman küçümseyen, çocukları bile sevemeyen, teröristleri ziyarete giden, katilleri ziyarete giden aday."

- "Sadece teröristlere bir şey söylemiyorsunuz"

Adayların Türkiye gerçeklerinden uzak hareket ettiğini savunan Bak, şunları dile getirdi:

"Neredesiniz? Neden şehit ailesine gitmiyorsun? Niye şehit cenazesine gitmiyorsun? Şehit ailesini ziyaret etmiyorsun? Binlerce şehidimize mal olan haini ziyarete gidiyorsun. İşte siz busunuz. Sizin ipleriniz dışarıda. Sadece teröristlere bir şey söylemiyorsunuz. FETÖ'ye bir şey söylemiyorsunuz. Askerimize dil uzatıyorsunuz. 'Askerimizin apoletlerini sökecekmiş'. Bu apoletleri sökmeye senin gücün yetmez ama millet senin dişlerini söker sandığa gömer. Afrin kahramanı paşamıza laf söylüyorsunuz, kahraman askerlerimize laf söylüyorsunuz. Siz dışarıdan yönetilen dışarının kuklalarısınız. Dışarıdan ne emir verilirse onu yaparsınız."

Bak, rakipleri karşısında 12 seçim kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kaz daha kazanacağını, rakiplerinin on üçüncü kez sandıkta kalacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

- "Biz eser siyaseti yapan kadrolarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise 24 Haziran'da laf üreten ile iş üretenler arasında bir seçim yapılacağını vurguladı.

"Bu ülke sevdalıları ile başkalarının peşinde koşan laf cambazlarının seçimi yapılacak." diyen Yazıcı, "Türkiye'nin en önemli seçimi yapılacak. Bütün dünya Türkiye'yi izliyor." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin yanında Mecliste güçlü bir ekibe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Mızıkçılık yapmayacak, yeri geldiğinde koordineli çalışacak bir AK Parti grubu inşa etmeye kararlıyız. Biz eser siyaseti yapan kadrolarız. 70 sente muhtaç Türkiye'yi AK Parti kadroları devralarak bugüne taşıdı. Şimdi AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 tane dev proje var. AK Parti eser siyaseti ile hayalleri gerçeğe dönüştüren bir partidir."

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