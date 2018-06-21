RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Recep Tayyip Erdoğan, milletin içinden gelen lider, bu toprakların çocuğu. Herkes ona gönlünü açmış. Bir yanda böylesine bir lider, diğer yanda halkı her zaman küçümseyen, çocukları bile sevemeyen, teröristleri ziyarete giden, katilleri ziyarete giden aday." dedi.

Bakan Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 büyük proje olduğunu, bunların 3'ünün Rize'de bulunduğunu belirten Bak, Ovit Tüneli'nin hizmete açıldığını, Rize-Artvin Havalimanı çalışmalarında ise dolgu faaliyetinin devam ettiğini, 11 milyon ton taş dolgunun yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olanların tek bir çakılı çivileri olmadığını ifade eden Bak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri Türkiye'nin her yanında. Akşam 3. Havalimanına inecek. Bu eserleri milletin destek verdiği Recep Tayyip Erdoğan yapıyor." diye konuştu.