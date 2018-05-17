Erdoğan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla yalnızca Afrin'de 4464 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, "Bunun yanında Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde 350 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti 26'ncı Dönem milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi. Ramazan ayının ilk iftarlarından birinde partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM'nin 26'ncı Dönemi'ni oluşturan sizler, tarihi görevleri başarıyla yerine getirmiş milletvekillerisiniz. İçinizde daha önceki dönemlerde de görev yapan arkadaşlarım elbette var ama 26'ncı Dönem'in bir başka olduğunu herhalde onlar da kabul edecektir." diye konuştu. Her şeyden önce bu dönemin başlangıcının farklı olduğunu söyleyen Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinin ardından oluşan 25'inci Dönem Meclisinin kendi içinden bir hükümet çıkaramadığını, bunun üzerine cumhurbaşkanı olarak kendisinin, Anayasa'dan aldığı yetkiyi kullanarak seçimlerin yenilenmesini sağladığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinin ardından AK Parti milletvekillerinin, istikrarın ve güvenin sembolleri olarak göreve başladığını dile getirerek, "Türkiye çukur eylemleriyle envai çeşit terör örgütünün saldırılarıyla mücadele ederken, tüm gücünüzle ve vakarınızla milletimizin, devletimizin yanında yer aldınız." ifadelerini kullandı. Yaklaşık 7 ay sonra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan'ın değiştirdiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu demokratik nöbet değişimini de herkese örnek olacak bir dirayetle sizler gerçekleştirdiniz. FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde milli iradenin temsilcisi olan sizler de hedef alındınız. İhanet girişiminin anlaşılmasıyla halkın namuslarınıza tevdi ettiği milli iradeyi temsil görevi için Meclise koşarak darbecileri şaşırttınız. Öyle şaşırdılar ki üzerinize bomba yağdıracak kadar muvazeneyi kaybettiler. Buna rağmen sokakları darbecilere dar eden milletimizin vekaletine halel getirmeyerek, sonuna kadar direndiniz ve başardınız."

- Terörle mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin milletle birlikte bastırılmasından sonra ülkeyi terör örgütlerinin tehditlerinden koruyacak tedbirleri alarak uyguladıklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Herkesin, Türkiye'nin bu darbenin altından nasıl kalkacağını düşündüğü bir dönemde Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırlarımızı taciz eden DEAŞ'a Suriye'deki en büyük darbeyi birlikte vurduk. Yaklaşık 3 bin DEAŞ militanını yok ettiğimiz bu operasyonun ardından 2 bin kilometrekare alanı güvenli hale getirerek, 160 bin Suriyeli kardeşimizin kendi evlerine dönebilmelerini sağladık. Yurt içinde de terör örgütlerine tarihlerinin en büyük darbelerini yine bu dönemde vurduk. Bugün itibarıyla sadece Afrin'de 4464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde 350 terörist etkisiz hale getirildi. Şu söylediklerim, bu operasyonlar başladığı günden bugüne, yani demek ki yaklaşık 5 ay içinde yapılan operasyonlar." Erdoğan, yalnızca darbecilerin ve teröristlerin başını ezmekle kalmadıklarını, Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturacak adımları da birlikte attıklarını dile getirdi.

- "Birlik, beraberlik, dayanışmanız takdire şayandı" Milletvekillerinin, bunun için gereken anayasa değişikliğini tüm provokatif çabalara rağmen kararlılıkla Genel Kurul'dan geçirerek milletin onayına sunduğunu aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "Bu süreçte Mecliste ortaya koyduğunuz birlik, beraberlik, dayanışma gerçekten takdire şayandı. 16 Nisan halk oylaması için ülkemizin her köşesinde canla başla birlikte çalıştık ve gayemizi milletimize yine birlikte anlattık." şeklinde konuştu. Erdoğan, milletin desteğini alarak tarihi değişimi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Biz de anayasa değişikliğinin verdiği imkanı kullanarak hemen partimize üye olduk, ardından yapılan olağanüstü genel kurulumuzda da genel başkanlık görevini yeniden üstlendik. Böylece gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı kalmamış olsa da partimizin çatısı altındaki birlikteliğimizi yaklaşık 3 yıl süren hasretin ardından yeniden sağladık. Olağan kongre hazırlıklarımız kapsamında il kongrelerimize mümkün olduğu kadar bizzat katılmaya çalıştım. En son İstanbul ile birlikte 51 il kongremize bizzat iştirak ettim. Diğerlerine de Sayın Başbakanımız katıldı."

Ocak ayında Türkiye için hayati bir adım atıldığını, Suriye sınırı boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere ders vermek için Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güya ülkemize karşı büyük bir direniş hazırlığının yapıldığı bu bölgeyi birkaç ay içinde hallaç pamuğu gibi attık. Burada Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sürdüğümüz bu harekatı, mücadeleyi gerçekten dünyaya ders, örnek olacak şekilde bitirdik." değerlendirmesinde bulundu. - "Yeri geldi sabahlara kadar çalıştınız" Milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Sadece başlıklarıyla anlatmanın dahi insanı heyecanlandırdığı tüm bu başarıları sizler Meclisteki gayretlerinizle adeta ilmik ilmik ördünüz. Yeri geldi sabahlara kadar çalıştınız, yeri geldi kimi muhalefet milletvekillerinin edep sınırlarını aşan tacizlerine karşı sabrettiniz. Kimileriniz ülke genelinde, kimileriniz kendi şehirlerinde milletimize doğruları anlatarak, aynı zamanda kamuoyu oluşturma görevini de üstlendiniz. Bu arada Mecliste her biri reform mahiyetinde pek çok kanun tasarısı ve teklifi komisyonlarda tartışılarak, Genel Kurul'da görüşülerek hayata geçirildi, hayata geçirdiniz." ifadelerini kullandı.