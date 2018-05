Erdoğan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

26. Dönem milletvekillerinin henüz 1,5 yıllık görev süresi olmasına rağmen, ülke ve millet için bir kez daha fedakarlık yaparak erken seçim kararı aldığını ve süreci başlattığını anlatan Erdoğan, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha Bismillah derken Türkiye'yi, kaostan kurtardınız. Sizler başka partilerde her biri kriz sebebi olan değişimleri suhuletle gerçekleştirdiniz. Sizler, darbeciler karşına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler, terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Sizler, herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de kimler hak edecek?" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmak için çok çalıştık. Şimdi tam da bu çabalarımızın semeresini göreceğimiz dönemde herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. İl kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz şehirlerimizde milletimizin heyecanını, umudunu, sevgisini bizzat görme fırsatını elde ettim. Bu güzel iklimi seçim tarihine kadar daha da tahkim ederek sürdürürsek Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan zaferle çıkmamamız için bir sebep göremiyorum. Gelen kamuoyu araştırmalarımız şu an itibarıyla hamdolsun gayet iyi ama bizim araziyi de iyi tahkim etmemiz lazım. Meclis Genel Kurulumuz dün itibarıyla çalışmalarına ara verdi. Önümüzdeki pazartesi günü milletvekili aday listeleri YSK'ye teslim ediliyor. İnşallah salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımız sahaya inecekler, gece gündüz demeden çalışmaya başlayacaklardır. Önemli bir bölümünü yenilediğimiz teşkilatlarımız için bu seçim kendilerini gösterecekleri bir fırsat olacaktır. Her zaman söylediğim gibi partilerde üstlenilen tüm görevler millete ve ülkeye hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz. Yarın yine bir bölümünüz taşımaya devam edecek ama mutlaka aramıza yeni isimler de katılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin herhangi bir parti olmadığını, aynı zamanda davası olan bir parti olduğunu bildirdi.

- "Her bir arkadaşımızın vereceği katkıya ihtiyacımız var"

Dava sahibi olmanın özverili olmayı gerektirdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik dönemde Meclis'te olsun olmasın her bir arkadaşımızın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra partimizin büyük kongresini yapacağız. Orada da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni yönetim sisteminde bakanlıklardan, üst düzey yöneticiliklere kadar pek çok alanda arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız olacak. Bir sonraki seçimdeki bayrak değişiminde kendini yenilemiş, tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizlerden ricam, kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi taze tutarak her an göreve hazır bulunmanızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi geçtiğimiz 16 yılda, birlikte 3,5 kat büyüttüklerini, 2023'e kadar yine birlikte büyüteceklerini kaydetti.

