Erdoğan milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ve millet için bir kez daha fedakarlık yaparak, erken seçim kararı alındığını ve sürecin başladığını belirterek, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde, AK Parti 26. Dönem Milletvekilleriyle İftar Programı'nda bir araya geldi.
18 Nisan'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğünü belirten Erdoğan, görüşmenin ardından, 24 Haziran 2018'i erken seçim tarihi olarak açıkladıklarını anımsattı.
26. Dönem milletvekillerinin henüz 1,5 yıllık görev süresi olmasına rağmen, ülke ve millet için bir kez daha fedakarlık yaparak erken seçim kararı aldığını ve süreci başlattığını anlatan Erdoğan, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir. Sizler daha Bismillah derken Türkiye'yi, kaostan kurtardınız. Sizler başka partilerde her biri kriz sebebi olan değişimleri suhuletle gerçekleştirdiniz. Sizler, darbeciler karşına aslanlar gibi dikildiniz. Sizler, terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında dünyayı dar ettiniz. Sizler, herkesin hayalini gerçeğe dönüştürüp ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturdunuz. Kurucu sıfatını siz hak etmeyeceksiniz de kimler hak edecek?" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, 26. Dönem olarak önlerindeki son ve çok hayati imtihanlarının, 24 Haziran seçimlerini hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığında başarıyla tamamlamak olduğunu vurgulayarak, millete ve kendilerine olan güvenleri sayesinde hiçbir mecburiyetleri olmadığı halde başarı çıtasını sürekli yükselttiklerini ve cumhurbaşkanlığı görevine en çok oyu alan değil, oyların yarında fazlasını alanın seçilmesi şartını getirdiklerini ifade etti.
Ülkenin sorunlarının ancak milletin kahir ekseriyetinin sahip çıktığı, kendi temsilcisi olarak gördüğü bir cumhurbaşkanının yönetiminde çözülebileceğine inandıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden de seçim başarı çıtasının yüksekliğinden de hiçbir zaman kaçmadıklarını bildirdi.
- "Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi"
24 Haziran seçimleri için geçmişteki diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmak için çok çalıştık. Şimdi tam da bu çabalarımızın semeresini göreceğimiz dönemde herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. İl kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz şehirlerimizde milletimizin heyecanını, umudunu, sevgisini bizzat görme fırsatını elde ettim. Bu güzel iklimi seçim tarihine kadar daha da tahkim ederek sürdürürsek Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan zaferle çıkmamamız için bir sebep göremiyorum. Gelen kamuoyu araştırmalarımız şu an itibarıyla hamdolsun gayet iyi ama bizim araziyi de iyi tahkim etmemiz lazım. Meclis Genel Kurulumuz dün itibarıyla çalışmalarına ara verdi. Önümüzdeki pazartesi günü milletvekili aday listeleri YSK'ye teslim ediliyor. İnşallah salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adayı arkadaşlarımız sahaya inecekler, gece gündüz demeden çalışmaya başlayacaklardır. Önemli bir bölümünü yenilediğimiz teşkilatlarımız için bu seçim kendilerini gösterecekleri bir fırsat olacaktır. Her zaman söylediğim gibi partilerde üstlenilen tüm görevler millete ve ülkeye hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı dün başka arkadaşlarımız taşıyordu, bugün sizler taşıyorsunuz. Yarın yine bir bölümünüz taşımaya devam edecek ama mutlaka aramıza yeni isimler de katılacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin herhangi bir parti olmadığını, aynı zamanda davası olan bir parti olduğunu bildirdi.
- "Her bir arkadaşımızın vereceği katkıya ihtiyacımız var"
Dava sahibi olmanın özverili olmayı gerektirdiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin içinden geçtiği şu kritik dönemde Meclis'te olsun olmasın her bir arkadaşımızın vereceği katkıya ihtiyacımız var. Seçimden sonra partimizin büyük kongresini yapacağız. Orada da arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Yeni yönetim sisteminde bakanlıklardan, üst düzey yöneticiliklere kadar pek çok alanda arkadaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız olacak. Bir sonraki seçimdeki bayrak değişiminde kendini yenilemiş, tazelemiş arkadaşlarımızı tekrar göreve davet etmemiz gerekecek. Sizlerden ricam, kendinizi sürekli yenileyerek, enerjinizi taze tutarak her an göreve hazır bulunmanızdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi geçtiğimiz 16 yılda, birlikte 3,5 kat büyüttüklerini, 2023'e kadar yine birlikte büyüteceklerini kaydetti.
- "Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı"
Böyle büyük bir mücadelede değil bir Meclis Grubu 10 Meclis Grubu kadar çok bilgi, tecrübe, dirayet sadakat sahibi kişilerin gerekli olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Ben doğrusu bu gayreti önümüzde kalan kısa süre içinde siz değerli arkadaşlarımdan göreceğime inanıyorum. Sizin yapacağınız bu mücadele bu gayret sadece ulusal bir mücadele değildir. İşte en son İngiltere seyahatinden geldik. Orada gerek Chatham House'da yaptığım konuşmada gerek ikili ekonomik temsil kabiliyeti olan gruplarla yaptığım görüşmede herkesin gözü 24 Haziran'da Türkiye'den ne çıkacak, Türkiye de ne olur? Hala aynen o Gezici kafa, Gezici mantık birilerinde var. Dolayısıyla 'Bugüne ne kadar ne olduysa bundan sonra da o olacak.' dedik. Bizim bu konudaki dirayetimizi, edep noktasındaki yaklaşımımızı, ortaya koyduğumuz iradeyi görünce onlar da rahatsız olmuyorlar değil ama inanıyoruz. İnandığımıza göre üstünüz. Bugün çok duygulandım. Malum, Chatham House'a gittiğimiz gün orada PKK'lılar gösteri yapıyorlar. Tabii bu arada bizi sevenler de orada. Onlar da onların karşısına dikiliyor. Oraya gelen hanım kardeşimizin elinden bayrağı almak isteyen bir tane imansız, kitapsız çıktı ama o hanım kardeşimiz bayrağı ona kaptırmadı ya kaptırmadı. Bayrağımızı İngiliz polisinin önünde çekti aldı. Bugün kendisini telefonla aradım, tebrik ettim. Bu asrın Nene Hatunu'sun, Şerife Bacısı'sın. İşte bu PKK'lılar dedikleriniz benim o Şerife Bacıma, Nene Hatunu'ma bakın söz geçiremiyor. O ahlaksız, bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık, net. Bu işi evelallah başaracağız."
Erdoğan, 26. Dönem milletvekillerinin adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirterek, milletvekillerine gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
Yarın İstanbul'da Yenikapı'da büyük bir miting yapacaklarını, ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni toplayacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderlerini Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aradıklarını, büyük katılımın olacağı bir zirve gerçekleştireceklerine inandıklarını vurguladı.
Erdoğan, Yenikapı Meydanı'ndaki mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de davet ettiklerini ve birlikte bu zirveyi gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
(Bitti)
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