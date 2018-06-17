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Erdoğan miting alanını havadan inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'na helikopter ile geldi.

Erdoğan miting alanını havadan inceledi

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Miting Alanı'na helikopter ile geldi. Erdoğan miting alanını havadan inceledi.

Erdoğan miting alanını havadan incelediErdoğan miting alanını havadan incelediErdoğan miting alanını havadan incelediErdoğan miting alanını havadan inceledi

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