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Erdoğan: "(Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Muharrem İnce) Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?"


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"Erdoğan dünyanın en güçlü liderlerinden biridir"
Gündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazırGündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazır
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