Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (2)

ERDOĞAN: SAMSUN'U İÇ ANADOLU'YA HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ

Son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her alanda geliştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eskiden olduğu gibi sadece belli kesimlerin değil, 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Erdoğan, "Gariplerin, yetimlerin, yardıma muhtaçların hep yanında yer aldık. Samsun'da şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza, muhtaçlara 2,5 katrilyon lira kaynak aktardık. TOKİ vasıtasıyla 16 yılda 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdik. 120 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, üzerine 186 kilometre ilave etmek suretiyle 306 kilometre bölünmüş yola çıkardık. Samsun'da 1 katrilyon lira olan 8 adet yol projemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 5,5 katrilyon liralık maliyeti olan Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projesinin kesin proje sondaj çalışmaları sürüyor. Bu işleri bu yıl içinde tamamlayıp yapım için gerekli adımları atacağız. Samsun'u İç Anadolu'ya hızlı trenle bağlamış olacağız. Samsun'da 16 yılda 8 baraj inşa ettik. Samsun'da havalimanı yolcu kapasitesi 1 milyon 152 bine ulaştı. Biz icraattan bahsediyoruz; bunlar neden bahsediyor utanmadan sıkılmadan; biz bu ülkeyi soymuşuz soğana çevirmişiz. Bu ülke soyuldu soğana çevrildi de bunlar nasıl yapılıyor? Samsunlu çiftçilerimize toplamda 2 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Çıkıyor 'Çiftçiye bir şey verilmedi' diyor. Haberi yok. Gel bunu bize sor. Ama işine gelmez. Çünkü yalan, akşam yatarlar yalan, sabah kalkarlar yalan" dedi.

'İMAR İSKAN SORUNUNU İMAR BARIŞI İLE ÇÖZDÜK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz verdikleri gibi emeklilerin bayram ikramiyelerini bayram öncesi ödediklerini, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkardıklarını, emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında yüzde 22'lik net bir iyileşme sağladıklarını belirtti. Seçim kararından çok önce taşeron sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, muhalefet tarafından istismar edilen imar ve iskan sorununu da imar barışı ile çözdüklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ

15 Temmuz darbe girişimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şöyle devam etti:

"Faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Sandığa giderek vesayetçilerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Oylarımızı kullanarak demokrasi düşmanlarını hizaya getirdik. Sandıklara sahip çıkarak ülkemizin ve milletimizin geleceğini kurtardık. Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi tanklara, helikopterlere, F-16'lara karşı meydan okuduk. Peki Bay Kemal ne yaptı? Saat 23.17, Atatürk Havalimanı'nda hemen tankların arasından arabaya biniverdi ve Bakırköy Belediyesi'ne gitti. O anda Atatürk Havalimanı'nda 10 binler var. Ben henüz daha oraya gelmedim. Ne diyor; 'Sayın Cumhurbaşkanı bana da haber verseydi ben de beklerdim'. Yok iadeli taahhütlü sana da haber vereceğiz. Biz milletimize çağrımızı yaptık, milletimiz oradaydı, on binler oradaydı ama sen korkaksın korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onlar hep kaçarlar, kuyruklarını da sıkıştırırlar bacaklarının arasına kaçarlar. Uğruna bedel ödediğimiz, 251 evladımızı bir gecede kurban verdiğimiz demokrasimizi 3-5 kifayetsiz muhterisin insafına asla bırakmadık. Çünkü biz 1947 yılında Mersin Arslanköylü kadınların haykırdığı şu hakikati çok iyi biliyoruz; 'Sandık namusumuzdur'. Sandık bu milletin namusudur. Sandık bu milletin vandallara, çapulculara, teröristlere karşı en etkili silahıdır. Oy bu milletin darbesavarıdır. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy darbe ve kriz üreticisine, eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. 24 Haziran'da Ak Parti'ye verilen her oy istikbalimizin garantisi olacaktır. İnşallah 24 Haziran, yeni Türkiye'nin inşası için bir milat olacaktır. İstiklalimizi kazandığımız bir ruhla inşallah istikbalimizi kuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız."

VATANDAŞLARA 'SANDIĞA GİDİN' ÇAĞRISI YAPTI

Tüm vatandaşlara 24 Haziran'da sandığa gitme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Yeni bir yönetim sistemine geçeceğiz. Bu seçimlerde Türkiye, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir zafer kazanmak durumundadır. Dönem rehavete kapılma değil; irademize sahip çıkma dönemidir. Gün bahane bulma değil; sandığa damga vurma günüdür. Hemen her şeyin kazası olur, sandığın kazası olmaz. İş işten geçtikten sonra ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye bir faydası dokunmaz. 24 Haziran akşamına kadar tüm vatandaşlarımdan olağanüstü bir gayret bekliyorum. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimizden çok ciddi bir gayret bekliyorum. Bizi ayak oyunlarıyla yıldırmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap büyükelçiliklerimizde, gümrük kapılarımızda oylarımızı kullanmak olacaktır. Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevap sandıkta verilecek. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. İnşallah yastık altında doları olanlar, euro'su olanlar bunları bozdurun, bunları TL'ye çevirin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginin ardından helikopter ile Ordu'ya hareket etti.