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Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nun (TMO), fındık üreticisinin yanında olduğunu, verdikleri sözün de her zaman arkasında olduklarını söyledi.

Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)

FINDIK ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin mağdur edilmeyeceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nun (TMO), fındık üreticisinin yanında olduğunu, verdikleri sözün de her zaman arkasında olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere destek verdiklerini, dünyadaki üretimin çok büyük bir bölümünü tek başına Türkiye'nin karşıladığını söyledi. Erdoğan, "Fındık, ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Fındık üreticilerimizin her meselesi bizim için önemlidir. Tarım Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu konuyla ilgili, tüm kurumlarımız fındık üretiminin daha sağlıklı hale getirilmesi konusunda çok ciddi hazırlık içinde. Siz muhalefetin esip gürlediğine bakmayın. Onlar sadece konuşur biz ise ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsade etmeyeceğiz. Bugüne kadar Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon lirayı aştık, destek sağladık. 2002'den bu güne yaklaşık 46 bin Ordulu vatandaşımızı İŞ-KUR aracılığıyla iş sahibi yaptık. TMO bu konuda fındık üreticisinin yanındadır. Kendileriyle toplantılarımı yaptım ve hiç bu muhalefetin atıp tutmasına, gürlemesine bakmayın. Bunlar yalanı rahat söylerler. Bunların iktidarlarında fındık müstahsilimizin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Bu oyunlara gelmeyin. Şu 5 gün içerisinde de bunların defterini tam manasıyla dürün" dedi.
OKEY TAŞLARIYLA OYALANDIĞI İÇİN ANLAMAZ BU İŞTEN
'Millet kıraathaneleri'ni de anlatan Erdoğan, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaralım ve buraları ücretsiz yapacağım' dedim. Bu dokundu beyfendiye. Ben 'kek' dedim o keklik anladı napim. 24 saat bu kütüphaneler açık olacak. Kütüphane terasında gençler icabında 5'li 10'lu gruplar burada sohbet edebilecek. 24 saat bu millet kütüphanesi açık olacak. 7'den 70'e. Biz kitap medeniyetinden geliyoruz, okuma kültüründen geliyoruz. Bu iskambilci olduğu için, okey taşlarıyla oyalandığı için anlamaz bu işten" diye konuştu.
TÜRKİYE CARİ AÇIĞINI KAPATIR AMA MUHALEFET AÇIĞINI NE YAPACAĞIZ ONU BİLEMİYORUM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine sürekli iftiralar attığını, mahkemelerde mahkum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız onu bilemiyorum, burada sıkıntı var. Ana muhalefet partisinin başında bir zat var, birde 'gel bakalım Muharrem' diyerek sahaya sürdüğü cumhurbaşkanı adayı bir zat var. Hangisi aday belli değil. Beyannameyi kim okuyor, Genel Başkan. Aday kim? Başkası. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına, iftiralarına tutarsızlıklarına alışmıştık. Bize ettiği hakaretler, attığı iftiralar sebebiyle mahkemelerde mahkum olduğu tazminatların hesabını tutamaz olduk. Biliyorsunuz Bay kemal 'Man adası' diye iftira attı. Mahkeme kararını verdi 197 bin TL'ye mahkum etti. Ondan sonra bir tane daha iftira attı, 187 bin TL'de ordan mahkum etti. Daha çok şeyler gelecek. Bende nihai mahkeme kararı verince bunu fakir fukara ile paylaşacağım. Bu paralar bizim gırtlağımızdan geçmez" diye konuştu.
BAHTIMIZA YA KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR YA MUHARREM
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yalan ve iftira konusunda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yarıştığını söyleyen Erdoğan, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yalan ve iftira konusunda adeta genel başkanıyla yarışıyor. Partisindeki kongre yarışlarını çok kolay kaybetmiş olsada yalan ve iftira yarışında oldukça hızla ilerliyor. Arada bir ne söylüyormuş diye şöyle konuşmalarına bakayım diyorum; 10 tane lafı arasında bir tane doğru bulamayınca, kendi adıma değil ülkem ve milletin adına üzülüyorum. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adaylığına böylesine küçük bir kişiliğin çıkarılmış olması karşısında 'yazık' demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Biz istemezmiyiz yüksek kalibreli bir adayla yarışmayı. Biz istemezmiyiz karşımızda sikletimize uygun birisi olsun. Ama bahtımıza çıka çıka ya Kılıçdaroğlu çıkıyor ya Muharrem çıkıyor. Bizim siyasetteki imtihanımızda bu olsa gerek" dedi.
EKRANDAN VATANDAŞLARA İZLETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken bir televizyon programında yaptığı konuşmalarını da Reji'ye ekrana verdirip SSK hastanelerinin durumunu ve yapacakları şehir hastanelerini vatandaşlara izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya şehir hastanesi yapacaklarını da söyledi. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi ihale sürecinin bitiminde inşaatının başlayacağını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'ya 16 yılda 20,4 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, devam eden projelerin tamamlanacağını, deniz üzerine dolguyla kurulan Ordu-Giresun Havalimanı'nın da 2015 yılındaki yolcu sayısının 223 binden, 2017'de 1 milyon 193 bine çıktığını sözlerine ekledi.

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