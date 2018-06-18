Erdoğan Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (EK)

Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (3)

ERDOĞAN ORDU’DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin kilometre kare üzerinde bir alanın güvenli hale getirildiğini vurgulayarak, "Şimdi de Mümbiç'te Amerika'yla vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Mümbiç sınırlarındaki unsurları bulundukları yerleri terkettiler. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus’a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor, edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'un ardından Ordu'ya gelerek 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinge katıldı. Suriye sınırındaki terör operasyonlarına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin caumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eleştirilerine cevap verdi. Afrin ve Cerablus'a 200 bin geri dönüş olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, bay Muharrem ne diyorlar?' Afrin'de ne işiniz var? Cerablus'ta ne işiniz var'. Bay Muharrem televizyon programında ne diyor? “Irak’a giremeyecekler göreceksiniz” diyor. Hatırlıyorsunuz değil mi ? Ne oldu Bay Muharrem. Girdik mi, Kandil’i vurduk mu ? Bay Muharrem kimden izin aldık? Biz izni halkımızdan alırız halkımızdan. Sen daha bizi tanıyamadın. Biz hakka ve halka teslim olduk. Biz icazeti oralardan değil halkımızdan aldık ve bu yola böyle çıktık. Münbiç’in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgeden kaçıp ülkemize gelmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri de başlayacak. Şu an itibariyle Afrin ve Cerablus’a 200 bin geri dönüş oldu, devam ediyor, edecek" dedi.