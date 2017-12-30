Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ?

Özkan ARSLAN- Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son çıkan KHK ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Biz bir yolda, aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ? Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor ? Yazıklar olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek tip kıyafet konusuna ilişkin sözlerini anımsatarak, "Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be? Sen benim 251 şehidimin yakınlarını, benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar? Ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok" diye konuştu.