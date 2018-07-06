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Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik dolayısıyla gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı da teyit edildi.

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