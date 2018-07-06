Erdoğan, Nazarbayev ile görüştü

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik dolayısıyla gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi kararlılığı da teyit edildi.

