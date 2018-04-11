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Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

"Büyük Roman Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda Kasımpaşa'da birlikte büyüdüğü Roman arkadaşlarının yer aldığı ve hatıralarını anlattıkları belgeseli izlerken duygusal anlar yaşadı ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, programda Kasımpaşa'da birlikte büyüdüğü Roman arkadaşlarının yer aldığı ve hatıralarını anlattıkları belgeseli izlerken duygusal anlar yaşadı ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

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Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Vay be yine gözyaşı, yine duyguları oya tahvil etmek.
düşüncelerine tercuman olayım sayın reis şimdi içinden geçiriyorsundur ben ne vakit bu kadar zalim oldum.
ne ağlak adamsın ya,
kandiramassin beni inandiramassin beni ben kötüyum sen iyimi ne şarki be :))
kdv indirimi yap gözyaşı timsah gözyaşı hocaaaaammm
memleketi ağlaya ağlaya götürdünüz vay beeeeee.
Benim ülkem akp den ilk seçimde kurtulmalı.
Biri de çıkıp reisin üniversite yıllarını anlatan bir belgesel yapsa keşke ????
SEÇİM KORKUSU NELER YAPTIRIR İNSANA NELER ????
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