Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz (2)

TOKAT, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat 6. olağan il kongresinde konuştu. Erdoğan, "Ne dedim; 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bizi izlesinler. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte Müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" diye konuştu.