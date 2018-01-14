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Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz (9)

POLİTİKA HABERLERİ | 14.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

YOZGAT PROGRAMINA OLUMSUZ HAVA RÖTARICumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a inemedi. Helikopterin Tokat'ın Zile ilçesine indiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradan karayoluyla Yozgat'a geçerek, AK Parti il kongresine katılacağı bildirildi.

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