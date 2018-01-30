Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâyi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur (1) 

Hakime TORUN- Nursima KESKİN / ANKARA / (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) eleştirilerine ilişkin, "ÖSO terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. ÖSO, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâ-yi Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Biz sadece ülkemizin güvenliği ve refahı için değil aynı zamanda komşularımızın, masumların, mağdurların esenliği için de bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"KARARI VERDİĞİMİZDE ÖNCE BEN SONRA HEP BİRLİKTE GİDECEĞİZ"

'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine Erdoğan, "Kararı verdiğimizde önce ben sonra hep birlikte gideceğiz" dedi.

"ÖSO HER MEŞREPTEN HER İNANÇTAN ETNİK KÖKENDEN BULUNAN İNSANIN BULUNDUĞU MİLLİ YAPIDIR"

Erdoğan, "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan içinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır. Bu operasyonda ÖSO şu ana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır. Zeytin Dalı Operasyonunda şu ana kadar 16 şehit ve 100'ye yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada sürdürmektedir. Bizim de şehitlerimiz var. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik. Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.