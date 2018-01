Erdoğan: ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvâyi Milliye, güçleri gibi bir sivil oluşumdur (2)

Erdoğan, "Bu ülkenin ekmeğini yiyen, havasını soluyan, tüm nimetlerinden istifade eden bir bir güruh var ki onların ihanetlerinden çok mustaribiz. Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıklarıyla adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti, daha doğrusu bu partinin başındaki zevat ve bir ekip var. Çünkü ben ülkesini, milletini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyata sahip olduğuna inanıyorum. Her seferinde artık bu ana muhalefet partisini ve başındaki zatı bir daha gündemimize almayalım diyorum fakat öyle şeyler yapıyorlar ki bunun karşısında susmanın vebal olduğunu görüyorum" diye konuştu.

"BU ZATA, ŞÖYLE HIZLI VE ÖZET BİR TARİH DERSİ VERMEK ARTIK VACİP OLDU"

Erdoğan, "Hadi bizim söylediklerimize kulak vermiyor da her gün televizyonlarda yayınlanan Zeytin Dalı' operasyonunu da mı bu adam izlemiyor? Askerlerimizin elindeki yerli silahları da mı görmüyor? Kendi üretimimiz olan toplarımızın sesini de mi duymuyor? Kendi imalatımız çok namlulu roketatarlarımızın o görüntülerinden de mi etkilenmiyor? Her şeyi ile bize ait SİHA'lardan da mı heyecan duymuyor? Söylediği lafa bak ya, 'Sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın' diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Artık bunları biz yapıyoruz. Askerlerimizin intikalini sağlayan Türk malı zırhlı araçlarımızda mı bu zata bir şey ifade etmiyor? İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş efendim? Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş, sonra gelenler onları da batırmış. Bunun adı idrak tutulması değilse düpedüz yalancılıktır, iftiradır. Şimdi bu zata, şöyle hızlı ve özet bir tarih dersi vermek artık vacip oldu" açıklamasında bulundu.