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Erdoğan: "Öyle 'Ben şuyum, ben buyum' diyerek, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, bu devlet buna izin vermez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Öyle 'Ben şuyum, ben buyum' diyerek, milletin hak ve özgürlüklerini hiçe saymaya kalkarsanız, bu devlet buna izin vermez."


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