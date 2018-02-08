HABER

Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 21:18 | Son Güncelleme

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen Erdoğan’ın Vatikan’da Papa’yı ziyareti ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Meclis'e soru önergesi veren Pekşen, 'Vatikan’a Papa’yı ziyarete giden Erdoğan’ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir' dedi.

CHP’den Erdoğan-Papa görüşmesiyle ilgili ilginç bir iddia geldi. İddiasın sahibi, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen.

TBMM'ye bir soruluk önerge veren Pekşen, bu ziyaret için Vatikan'a ne kadar bağış yapıldığını sordu.

Pekşen yazılı önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarının beceriksiz yandaşlara emanet ettiği dış politikayla birlikte rüşvet ve bağışa dayalı yeni bir dış politika anlayışı ortaya çıktı. Artık herhangi bir ülke liderinden randevu almak için ya rüşvet olarak o ülkeden uçak, veya et almak gerekiyor ya da o ülkeye bağış yapmak gerekiyor. Son olarak Vatikan'a Papa'yı ziyarete giden Erdoğan'ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir. Buradan 80 milyon adına soruyorum Papa ile görüşmek için bu ülkenin gariban halkının parasını ‘Haçlı ittifakının merkezi' dediği Vatikan'a nasıl vermiştir?”

Erdoğan Papa Françesko ile görüştüErdoğan Papa Françesko ile görüştü
'Erdoğan, Roma'ya sultan gibi geldi; Cumhurbaşkanı'nın mutfağına çeşnicibaşı sokmak istedi!'Erdoğan, Roma'ya sultan gibi geldi; Cumhurbaşkanı'nın mutfağına çeşnicibaşı sokmak istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Papa meclis bağış Vatikan

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şu chp kadar vatanı için herşeyin içine sap çöp sokmaya meraklı kimse yok,,,bunlar ne kadar kin nefret dolu,,,konu asla ne akp ne Suriye ne Afrin ne pyd pkk,konu sadece Tayyip Erdoğan o olmasın asla bir kelime söz konuşmayacaklar.bütün nefretleri bundan,,,yüz ifadelerinden belli oluyor.düşmana bile öyle yüzle bakmıyorlar gözlerinde nefret sözlerinde zehir fışkırıyor hepsinin bir kere de Vatanınız için birlik olun be,,,Sayın Cumhurbaşkanı Siz bunlara laf söz yetiştirmeyin bence,bunları ağzınıza bile almayın,bakalım nasıl duracaklar saldırmadan.bunlara laf yetiştircem diye harcamayın zamanınızı
Yazıklar olsun bu Sayın CB ye..Ağzından küfür,kalbinde kin ve devlet malını israfta üzerine yoktur..Papaya benim vergimi veriyor..Hani papayla görüşenlere kızmıştın...Yazık oldu ülkeme
Hiç bir kanıtları olmadan nasıl böyle emin konuşabiliyorlar anlamıyorum
solcu bir insanım ancak bu kadar saçma bir yorum yapan zihniyet ya da siyasi parti ferdi ne gördüm ne de duydum. adam 3 milyon suriye'liyi turkiye'ye sokmuş as vermiş, sağlık ve eğitim hizmeti vermiş, çocuklarına bebek bezini bedava dagitmis.. bizim solcu partimiz bağlamı yaptın diyor! adam bağışın allahini yaptı. Peki papa bu insanlar için ne yaptı?? Eğer erdoğan ile görüşecek bir kişi var ise bu papa dir!!!
çamur at izi kalsın ulan chp yazıklar olsun sana bir ülkede muhalefet ne kadar sağlam ve güçlü olursa iktidar da o kadar sağlam olmak zorunda kalır siz bu mahalefetliğinizle iktidardan bişey bekleme veya eleştirme hakkınız yok önce siz adam olun reisin de peşini bırakın o işini bilir
Kanıtın var mı? Grup toplantısına çıkıp eline banka dekontlarını alıp Yüce Türk Milletine gösterebiliyor musun? Hadi gösterdin diyelim bağımsız Türk yargısında bunun suç olduğuyla ilgili bir kanun mu var? Aksi olmadıkça suyu bulandırma. Dün de tercümanın elindeki sandalye olay oldu. Yahu arkadaşım Cumhurbaşkanımız Papa ile konuşurken tercümana ihtiyaç duymazsa tercüman elinde sandalyeyle öyle kalakalır. 2 saatlik görüşme boyunca birbirlerinin yüzüne anlamsızca bakacak halleri yok. Papanın akıcı Türkçe konuşamadığını da biliyoruz. Eee daha ne
Diğer Haberler
Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

Bakan Sarıeroğlu: Terör örgütleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz

Bakan Sarıeroğlu: Terör örgütleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.