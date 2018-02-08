Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

CHP’den Erdoğan-Papa görüşmesiyle ilgili ilginç bir iddia geldi. İddiasın sahibi, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen.

TBMM'ye bir soruluk önerge veren Pekşen, bu ziyaret için Vatikan'a ne kadar bağış yapıldığını sordu.

Pekşen yazılı önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarının beceriksiz yandaşlara emanet ettiği dış politikayla birlikte rüşvet ve bağışa dayalı yeni bir dış politika anlayışı ortaya çıktı. Artık herhangi bir ülke liderinden randevu almak için ya rüşvet olarak o ülkeden uçak, veya et almak gerekiyor ya da o ülkeye bağış yapmak gerekiyor. Son olarak Vatikan'a Papa'yı ziyarete giden Erdoğan'ın bu ülkeye yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir. Buradan 80 milyon adına soruyorum Papa ile görüşmek için bu ülkenin gariban halkının parasını ‘Haçlı ittifakının merkezi' dediği Vatikan'a nasıl vermiştir?”