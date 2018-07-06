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Erdoğan: Pazartesi günü kabinemizi açıklıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayımlayacağımız 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de açıklıyoruz" dedi.

Erdoğan: Pazartesi günü kabinemizi açıklıyoruz

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayımlayacağımız 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de açıklıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı. Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) açıklanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Yüzde 52,59’luk bir oy oranıyla milletimizin teveccühüne mazhar olduk. Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören her bir kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin güvenine layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'BU SEÇİMLER YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZE GEÇİŞİMİZİN MİLADIDIR'
24 Haziran'da yapılan seçimlerin, aynı zamanda yeni yönetim sistemine geçişin de miladı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerle 27 Nisan 2007 cumhurbaşkanlığı seçiminin çıkmaza girmesiyle başlayan, 21 Ekim 2007 yılındaki halk oylamasıyla adeta ilk işaret fişeği atılan, 10 Ağustos 2014 seçimleriyle geri dönülmez hale gelen, 16 Nisan halk oylamasıyla da adı konulan yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmiş olduk. Milletlerin tarihlerinde bu tür milatlar çok önemlidir. Türkiye, kendi tarihindeki ve dünyadaki pek çok örneğin aksine böylesine önemli bir makas değişikliğini demokratik yöntemlerle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Pek çok ülkenin tarihinde bu tarz değişimler, çok sancılı bir şekilde ve yüksek maliyetlerle yapılabilmiştir" dedi.
'YÜRÜTME GÖREVİNİ CUMHURBAŞKANI İFA EDECEK'
9 Temmuz Pazartesi günü cumhurbaşkanı olarak yemin edip, yeni sisteme göre göreve başlayacağını kaydeden Erdoğan, "Artık yürütme görevini, Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil; doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Anayasa değişikliğine uyum çerçevesinde, kanunlarımızda yer alan Başbakan'a ve Bakanlar Kurulu'na yapılan tüm atıflar, Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi" diye konuştu.
Anayasa değişikliğine uygun şekilde, cumhurbaşkanının uhdesine verilen bakanlıkların ve kurumların kuruluş kanunlarının da ilga edildiğini belirten Erdoğan, "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayımlayacağımız 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de açıklıyoruz" dedi.
'YENİ DÖNEMDE MECLİS'E ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR'
Türkiye’yi 16 yıldır kesintisiz reformlarla yönettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen dönemde bu reformları devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Reform kavramının bir tarafı zihniyeti değiştirmekse diğer tarafı da Anayasa'dan yasalara kadar buna uygun şekilde mevzuatı düzenlemektir. Mevzuatı düzeltmeden zihniyet değişikliğinde istediğimiz mesafeyi katedemeyiz. Dolayısıyla yeni dönemde Meclis’e çok önemli görevler düşüyor. AK Parti Grubu, MHP’nin de desteğiyle komisyonların ve Genel Kurul'un lokomotifi olmayı sürdürecektir."

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