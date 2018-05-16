Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede, mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

İkili ilişkilere değinen Erdoğan ve Merkel, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.