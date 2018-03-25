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Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

DHA YURT- Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresi öncesi halka hitap etti.

DHA YURT- Erdoğan: PKK'lılar Sincar'a doğru gitti şimdi oraya da operasyonlar başladı (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon il kongresi öncesi halka hitap etti. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Son aldığım rakama göre, 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine gireceğiz dedim. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. Niye bu PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler o zaman Sincar'a da gireceğiz dedim. Şimdi oraya da operasyonlar başladı. İçeride, dışarıda teröristler ile mücadele. Derdimiz teröristler. İşgal devleti değiliz. Onun Batıda örnekleri var. Bizim geçmişimizde, tarihimizde böyle bir şey yok. Batılı bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendinize saklayın dedim. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz. Hazırlıkları yaptım kendilerine göstereceğim. Bu milletin onuru, gururu ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Dim dik ayakta duracağız taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.

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