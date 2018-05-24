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Erdoğan: "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız."


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