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Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 10:37 | Son Güncelleme

Görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı - Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

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