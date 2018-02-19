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Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 17:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi - Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliğini ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi.

İki liderin, ayrıca ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini vurguladıkları öğrenildi.

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