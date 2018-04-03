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Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.Ortak basın toplantısında sorulara cevap veren Vladimir Putin, İngiltere’de ajan Sergey Skripal’ın zehirlenmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Bu konuda kısa bir görüşme yaptık. Sayın Erdoğan bazı sorular sordu, ben pozisyonumuzu anlattım. Uluslararası uzmanların değerlendirmelerine göre, dünyanın 20 ülkesinde bu tür kimyasal unsurların imalatı yapılabiliyor. Scotland Yard yani İngiltere’nin organize suçla mücadele kurumu ’bu soruşturmayı tamamlamak için bir kaç ay lazım’ dedi. Bir laboratuvar başkanı ajanslara verdiği demeçte bu kimyasal unsurun menşeini tespit edemediklerini açıkladı. Rusya karşıtı bir kampanya hızlı bir şekilde yapıldı. Yarın kimyasal silahların yasaklanması örgütünün bir toplantı yapması için girişimde bulunacağız. Ümit ediyoruz ki, bu örgütlü tartışmalar sonucunda bu olaya nokta konulacak. Tabi ki biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de bu soruşturmanın bir parçası olmak, soruşturmaya katılmak istiyoruz. Bizde gerekli soruşturmayı Rusya’da yapacağız."

“Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz”
Türk bir gazetecinin “Rusya PYD-YPG’yi Suriye’nin geleceğine nasıl konumlandırıyor?” sorusuna cevap veren Putin, “Bizim terörle mücadeledeki işbirliğimize gelince, bizim görüşümüz şudur, Suriye meselesinin çözümü ile ilgilenen ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Oradaki hedefimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak, terör yuvalarını ortadan kaldırmak. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

“S-400’ler konusunda mutabakatımız var”
S-400 füzelerinin tesliminin daha erken tarihe alınmasına ilişkin soruya cevap veren Putin, “S-400 teslimat süresinin azaltılması konusunda Türk partnerimizin bu konuda ricası oldu, biz de bu ricayı olumlu değerlendirdik. Üretimini hızlandıracağız ve fiyatlarla ilgili mutabakat sağlamış bulunuyoruz” diye konuştu.
Putin’in ardından konuşan Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı:
“S-400’ler konusunda mutabakatımız var. Ortak şirketler kendi aralarında üretim üzerinde gerek fiyatlarda mutabakatı sağlamış vaziyetteler. Erkene çekme noktasında bir sıkındı yok. Bu adım atılırken savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de işbirliklerimiz olabilir. Buna da Rus şirketlerinin açık olduğunu gördük, bununla ilgili ilgili birimlerimiz muhatapları ile yapıyorlar.”

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