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Erdoğan, Putin’i Külliye girişinde karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladı.Türkiye-Rusya-İran’ın Suriye zirvesi için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladı.
Türkiye-Rusya-İran’ın Suriye zirvesi için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine gelen Putin’i Külliye girişinde karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.
Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Putin merdivenlerde Türkiye ve Rusya bayrakları önünde poz verdi. Resmi karşılama töreninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın hazır bulundu.
Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden video konferans sistemi ile atacak. Daha sonra iki lider baş başa görüşecek, ardından da heyetler arası görüşmeler yapılacak.

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