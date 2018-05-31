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Erdoğan, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev'i kabul etti

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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