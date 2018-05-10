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Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını, Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını belirtti.


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