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Erdoğan, Ruhani ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı - Görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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