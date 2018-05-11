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Erdoğan: "Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük" (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesinde konuştu. "Kongre salonu sizleri almıyor maaşallah. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin Genel Merkez Gençlik Kongresi'ne gelen siz değerli kardeşlerimi, gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yola çıkarken böyle demiştik. 16 yıl önce böyle demiştik, şimdi yine böyle diyoruz. Sevgili gençler, farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Biz de gideceğiz gündüz gece. Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu millete sevdamızı, aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Sağlık, eğitim, dış politika, tarımda attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3 buçuk kat büyüttük. Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu. Benim şimdi sizlerden bir ricam var. Nedir o? Bizim rabiamızı biliyoruz değil mi? Biz 81 milyon milleti bir görüyoruz. Neden, bizi yaratan Allah hepimizi bir görüyor da ondan. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik. Bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak, tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar, Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler. Parçaladılar. Derslerini verdik mi? Verdik. İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Girdik. Bu milletin huzuruna kast edenlere buraları zindan ederiz, zindan. Bu vatanı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz."

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