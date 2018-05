Erdoğan, Saraybosna'da konuştu: Bölmekte kalmıyorlar, birbirimize düşürüyorlar (2)

ERDOĞAN'A FAHRİ DOKTORA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türklerle buluşmasının ardından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nce tevdi edilen fahri doktora törenine katıldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ın da bulunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerini eleştirdi.

Üç yıllık hasretin ardından tekrar Saraybosna'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin şahsıma tevcih ettikleri fahri doktora ünvanı için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu anlamlı ünvanı hayatım boyunca gururla iftiharla taşıyacağım" dedi. Salondakilerin Ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, "Rabbim bizi ve İslam ümmetini barış, huzur ve selametle idrak edeceğimiz Ramazanlar'a kavuştursun diye dua ediyorum. Hamdolsun bugün Saraybosna'da Ramazan'ın manasına uygun bir gün yaşadık ve yaşıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BALKAN ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkileri anlatarak şunları söyledi:

"Türkiye ile Bosna-Hersek ile arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde ilerliyor. İnşallah bu münasebetlerin çok daha ilerilere taşıyacağız. Elbette birileri Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile işbirliğinin bu derece güçlü ve yakın olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Kendi geçmişlerine, kendi münasebetlerinin derinliğine bakmadan ülkemizin Balkanlar'daki varlığını sorgulamaya yelteniyorlar. Oysa Türkiye aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Bizim bu topraklarda yüzlerce yıllık tarihimiz en ücra köşelere kadar serpilmiş eserlerimiz var. Burada evladı, Fatihanlar yatıyor."

ERDOĞAN'DAN OSMANLI ŞEHİTLERİNİN KABRİSTANI İÇİN TALİMAT

Bugün Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, kabristanın yanı başında da Osmanlı şehitlerinin kabristanlığının bulunduğunu belirterek, ilgili bakandan oranın hemen ele alınması ve yeni baştan pırıl pırıl yapılması talimatını verdi.

'TÜRKİYE'Yİ BALKANLAR'DA ADETA HASIM BİR GÜÇ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de Balkanlar'dan diğer coğrafyadan insanların yaşadığını kaydederek, "Hal böyleyken Balkanlarla sınırı dahil olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlar'da adeta hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz, bunların asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarı koruma çabalarını bunların planlarına ve projelerine ket vurduğunun farkındayız. Bunlar Balkanları kendi nüfuz alanları olarak görüyor. Biz ise bu coğrafyanın kalıcı istikrara kavuşması, gerilim ile değil daima huzur ile istikrarla anılmasını istiyoruz. İnşallah bundan sonra mücadelemizi de aynı şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BUNLAR KİME İNSANLIK DERSİ VERİYOR?'

"Son dönemde bu doğrultuda çok önemli adımlar attık" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelecekte farklılıklardan güç alarak, yükselen bir Balkan ruhunu hep birlikte inşa edeceğiz. Son birkaç yıldır yaşadıklarımız bize Türkiye'nin dış politikada kendine belirlediği misyonun ne kadar doğru ve aynı zamanda zor olduğunu göstermiştir. Gerilim yerine işbirliğini, kavga yerine dayanışmayı, sömürü yerine paylaşmayı, zulüm yerine adaleti savunmak bu ülkelerin idamesi için samimiyetle mücadele etmek gerçekten çok zahmetli bir çabadır. Aslında, lafa gelince hemen herkes bu kavramları diline doluyor. Bugün bölgemizin ve dünyanın farklı köşelerinde, adaletin, barışın demokrasinin, ekonomik kalkınmanın ilk işbirliği çalışmalarının altını oyanlar, bu kavramları kullanmadan tek bir cümle dahi kurmayanlardır. Her fırsatta demokrasi havarisi kesilen, herkese insan hakları karnesi düzenleyen bu ülkelerin tek meselesi kendi çıkarlarıdır. Bunların çıkarları uğruna vazgeçmeyecekleri değer, çiğnemeyecekleri ilke yoktur. Menfaatlerini korumak için Balkanlar dahil dünyanın pek çok bölgesinde katliamlara nasıl ses çıkarmadıklarını hepimiz biliyoruz. Afrika'da elmas ve altın için hangi soykırımların altına imza attıklarını da çok iyi biliyoruz. Terör örgütlerinin, devlet terörü uygulayan zalimlerin önce göz yumup sonra mücadele bahanesiyle ülkeleri ve toplumları nasıl mahvettiklerini iyi biliyoruz. Bugün buna benzer tavırları Suriye'de Irak'ta, Yemen ve Libya'da son olarak da Filistin de yaşanan zulüm karşısında sergilediler. Aralarında 8 aylık bebekleri tekerlekli sandalyedeki engellilerin bulunduğu 64 Filistinli'nin vahşice öldürülmesine doğru dürüst tepki dahi göstermediler. Bunlar kime insanlık dersi veriyor? Bunlardan bizim alacağımız ders yok ancak bunların bizden alacağı çok ders var" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜK' SÖZLERİ

Erdoğan, bu yaşananlar için 'dünyanın 5'ten büyüktür' yönündeki sözlerini tekrar dile getirerek "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesine dünya teslim olacak olursa yandık. 5 değil, bir ülke 'evet' derse tamam, 'hayır' derse yok. Böyle bir şey olabilir mi? Artık dünya 2'nci Dünya Savaşı şartlarını yaşamıyor. Onlar geride kaldı. Şimdi yeni bir dünya var. Bu yeni dünyayı 196 tane Birleşmiş Milletler Üyesi yeniden inşa etmek durumundadır. Filistinliler kurşunların hedefi olmayan, çocuklarını kaybetmiş anneler feryatları yükselmeye devam ediyor. Siz sırtınızı dönseniz de bugün milyonlarca insan açlık ve kıtlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sürekli sırtları sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için biz de diyoruz ki 'zalimler için yaşasın cehennem'." diye konuştu.

TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK ARASINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLİŞKİLERİ

Erdoğan, konuşmasında eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, "Nitelikli, iyi yetişmiş, değerlerini özümsemiş, ufku açık, vizyonu geniş bir insan kaynağına sahip olmadan bu çabaların hakim kalmaya mahkumdur. Ülkemiz milletimiz ve işte bugün Bosna Hersek'te olduğu gibi kardeşlerimiz için müreffeh bir gelecek inşa etmek için biz gençliğe güveniyoruz. Bu anlayışla genç kuşakların eğitim ve öğretimine çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Sadece kendi evlatlarımızın değil dünyanın farklı köşelerindeki dostlarımızın, gençlerinin de hedeflerine uygun şekilde yetiştirilmeleri için çaba harcıyoruz. Bugün Türkiye'nin burslarıyla dünyanın 160 ülkesinden 17 bin öğrenci ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve öğretim görüyor. Bunun yanında 15 bine yakın öğrenci kendi imkanlarıyla Türk üniversitelerinde eğitim alıyor. Şimdiye kadar Türkiye bursları kapsamında 860 bin öğrencimiz mezun olarak Bosna Hersek'e döndüler. Bosna Hersek'teki sertifikalı kurslarına yaklaşık 6 bin öğrenci katılan Yunus emre Enstitüsü 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında Bosna Hersek'e seçmeli yabancı dil olarak Türkçe hizmeti vermeye başladı. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 43 okulda yaklaşık bin öğrenci ile başlayan projede bu yıl 8 bin 243 öğraenciye ulaşıldı. Bugün çatısı altında bulunmaktan büyük onur duyduğum Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bu misyonumuzun en güzel meyvelerinden biridir. Ağırlığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde bulunmak üzere çeşitli şehirlerde bin 500'ün üzerinde Türk üniversite öğrencisi öğrenim görüyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kurucusu olan Sedef Vakfı, Bosna Hersek'te ayrıca bir ilk ve orta öğretim okuluyla da gençlerimize hizmet sunuyor" dedi.

"BUNLARIN TÜRK'LÜK İLE ALAKASI YOK. BUNLAR BAŞKA BİR MİLLETTEN"

Türkiye'deki kuruluş sürecini tamamlayan Maarif Vakfı'nın Bosna-Hersek'te kuruluş sürecini tamamladığını aktaran Erdoğan şunları söyledi:

"Bosnalı gençlere eğitim desteği vermek için kısa sürede harekete geçecektir. Bu kurumlarımızın Bosna Hersek'teki eğitim seferberliğini FETÖ ile mücadele bakımından da kritik önemde görüyoruz. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde teşebbüs edilen hain darbe girişimiyle uzun süredir mücadele ettiğimiz FETÖ'nün kirli yüzü açıkça ortaya çıkmış, haklılığımız ispatlanmıştır. Darbe girişimi esnasında pek çok ülke sessiz kalırken, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzzet Begoviç'in şahsında Bosna Hersek'in göstermiş olduğu kararlı ve samimi dayanışmayı asla unutmayacağım. Sayın Bakir İzzet Begoviç'in de ifade ettiği gibi FETÖ, toplumun her alanına kollarını dolamış, bir ahtapot olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu alanların başında ise eğitim geliyor. FETÖ'nün Bosna-Hersek'teki eğitim kurumlarını farklı isimler altında sürdürmeye çalıştığını ve çeşitli ülkelerin himayesine sığınma gayreti içerisinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu ülkelerin ileride Bosna-Hersek'e zarar vermemesi için FETÖ'nün okullarını kapatmasını isterken Bosna Hersekli öğrencilere de alternatifler sunmayı görev addediyoruz. İşte yanı başınızda malum okulları vardı. Şimdi ne oldu? İngiliz bayrağını çektiler. Bunlar bu kadar Türk... Bunların Türklük ile alakası yok. Bunlar başka bir milletten. Hem Türk hem Maarif Vakfı hem de Sedef Vakfı açtıkları açacakları eğitim yuvalarıyla bu ihtiyaçları gidereceklerdir.

GENÇLERE TAVSİYELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki siyasi ilişkilerin parlak bir gelecek vaat ettiğini aktararak iki ülke arasındaki eğitim ve öğretimde atılan adımlara değindi. Erdoğan, "Bu gelişme her iki ülkenin dilini bilen, hayatın her sahasında faaliyet gösteren ihtiyacı giderek artırmaktadır. Toplumların birbirine ihtiyacının giderek katlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bosna-Hersek gibi hamdolsun güzel bir ülkede böylesine güzide bir kurumda eğitim öğretim gören gençlere tavsiyem; çok araştırmanız, en az iki dili rahatça konuşabilmeniz, kendini en iyi şekilde yetiştirebilmenizdir. Okuldaki eğitimle yetinmeyin. Ülkenizdeki ve dünyadaki olup biten hadiseleri öğrenmek için ayrıca gayret sarf etmek zorundasınız. Çalışmaktan yılmamak, öğrenmekten usanmamak karşımızdakini anlamaya gayret etmek düsturumuz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet törenin ardından Türkiye'ye döndü.