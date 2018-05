Erdoğan, Saraybosna'da konuştu: Bölmekte kalmıyorlar, birbirimize düşürüyorlar

Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA, (DHA) - BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimi Avrupa ülkeleri; şahsımıza, ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyinde tavırlar sergiliyorlarsa bunun sebebi, oradaki Türklerin dağınıklığıdır. Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım, diye 'Türk', 'Kürt', 'Türk', 'Alevi', 'Sünni' diyerek bizi kasten bölüyorlar. Sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar" dedi. Erdoğan, Avrupa'daki Türklerden, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlıklarını almalarını da istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nce (UETD) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Avrupa'da yaşayan Türkler ile bir araya geldi. Kongrenin düzenlendiği yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli J.A. Samaranch Olympic Hall- Zetra Spor Salonu, kongreden saatler önce tıklım tıklım doldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Saraybosna'da salona alınanlar, tek tek aramadan geçirildi. Kongreye Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkelerinden de yoğun katılım oldu. Kongreye katılanlar, ellerinde Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları taşıdı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kudüs'te yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulurken, Türk ve Bosna Hersek milli marşları ile Kur'an okundu.

'BOSNA HERSEK, SÖZDE DEĞİL ÖZDE DEMOKRAT OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sabija İzzetbegoviç, birlikte sahneye çıkarak, kongreye katılanları selamladı. İki lider ve eşleri, ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden anlı, şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde Bosna Hersek, bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak, sözde değil; özde demokrat olduğunu göstermiştir. Gerçek dostluk, kardeşlik, yoldaşlık işte bugünlerde belli olur. Artık bu kıtada yaşayan kardeşlerimize, 'gurbetçi' değil; 'Avrupalı' diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa, bugün artık yeni yurt haline geldi. Her ne kadar birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da altını çizerek söylüyorum; başaramayacaklar" diye konuştu.

'YAŞADIĞINIZ ÜLKELERİN VATANDAŞLIĞINI MUTLAKA ALIN'

Avrupa'da yaşayan Türklerden yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını mutlaka almalarını isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihi ile bağları kopartılmaya çalışıldı. Medeniyetimizin ve tarihimizin binlerce yıllık birikimini yok sayan bu anlayışı biz yıktık. Milletimizi yeniden geçmişi, kültürü, değerleri ile buluşturduk. Sizlerle her buluştuğumda söylediğimi tekrarlıyorum. Yaşadığınız ülkelerin vatandaşlığını mutlaka alın. 'Almam' demeyin. Alın, veriyorlarsa alın. Çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten sorun yok. Mavi kart başta olmak üzere Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın, bunları kaybettiğinizde kaybolursunuz. Çocuklarınıza ana dillerini en iyi şekilde öğretmenin yanında, bulunduğu ülkenin en iyi eğitimini almasını çalışın. İyi Türkçe bilmeyen; iyi Almanca, İngilizce, diğer dilleri de iyi şekilde öğrenemez, konuşamaz. Tabi bu arada Boşnakça'yı bir kenara koyamayız."

'DÖVİZLE ASKERLİK' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türkler ile bazı müjdeleri paylaşmak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dilimiz Türkçeyi öğrenmeleri için proje desteklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda hafta sonu okulları ile çocuklarımızın ana dilleri Türkçe'yi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diasporadaki üniversitelerde gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik atacağımız adımlardır. Dövizle askerliği 6 bin Euro'dan bin Euro'ya düşürmekle kalmadık. 38 yaşını aşmış ama dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz. Konsolosluk bölgelerinde, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclis'i oluşturacağız. Yeni dönemde TBMM bünyesinde Yurtdışı Tükler Komisyonu adı ile bir daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceğiz. Yurt dışındaki Türkçe Yerel Medyayı güçlendirmek için Basın İlan Kurumu'nun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacağız."

'KİMSE KİRLİ PROPOGANDALARA KANMASIN VE ENDİŞE ETMESİN'

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Kişisel verilerin korunması, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak vatandaşlarımızın menfaati esas alınacak şekilde bu da gerçekleştirilecektir. Kimse bu konudaki kirli propagandalara kanmasın ve endişe etmesin. TRT Türk yeniden yapılandırılarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza daha geniş hizmet sunacak. Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda seçimin hemen ardından adım atmaya başlıyoruz. Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse orada olmak bizim boynumuzun borcudur. Avrupalı Türkler kendi aralarında ne kadar birlik olursa o kadar güçlü hale gelir" dedi.

'SADECE BÖLMEKLE KALMIYOR BİRBİRİMİZE DÜŞÜRÜYORLAR'

Birlikteliğin herkes için faydasına dikkat çeken Erdoğan, "Kimi Avrupa ülkeleri; şahsımıza, ülkemize karşı terbiyesizlik düzeyinde tavırlar sergiliyorlarsa bunun sebebi, oradaki Türklerin dağınıklığıdır. Gerçek gücümüzü ortaya koymayalım, diye ya 'Türk', 'Kürt', 'Türk', 'Alevi', 'Sünni' diyerek bizi kasten bölüyorlar. Sadece bölmekle kalmıyor, birbirimize düşürüyorlar. Birliktelik herkesin faydasına, çıkarınadır. Bizleri küçük gruplar halinde tutarak hakkımızı, hukukumuzu kolayca çiğneyenler karşılarında tek yürek, beden olmuş bir Türk toplumu gördüklerinde emin olun çok farklı davranacaklardır. Avrupa devletlerindeki parlamentolarda ülkemize en büyük husumeti Türkiye kökenlilerin gösteriyor olması bize karşı kurulan tuzağın nerelere kadar vardığını gösteriyor. Bu oyunu da hep birlikte bozacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Avrupalı Türklerden ricada da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden ricam; yaşadığınız ülkelerdeki siyasi partilerde aktif olarak yer almanızdır. O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize sesleniyorum; şimdi bir olma zamanıdır" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ ADAYLAR DENİZDEKİ BALIKLAR GİBİDİR, ANLAMAZLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran için Türkiye'nin tarihi bir seçime hazırlandığını belirterek, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmeyecek, ülkemizin gelecek bir asrının tercihini de yapacağız. Geçtiğimiz 16 yılda neler yaptığımızın en yakın şahidi sizsiniz. cumhurbaşkanı adaylarından bazıları Türkiye'de neler olup bittiğini bilmese de onlara adres olarak sizi veriyorum. Ülkemizde yaşayan bu cumhurbaşkanı adayları, denizdeki balıklar gibidir, anlamazlar. Onları denizden alıp karaya attığın zaman denizin kıymetini anlarlar" diye konuştu.

'HAKİKATLERİ ANLAMAKTA ZORLANDIĞIMIZ ANLAR OLDU'

Türkiye'de yaşanan bazı olayları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gezi olaylarıyla başlayan 17- 25 Aralık darbe girişimiyle süren, terör olaylarıyla kanlı hale dönüşen, 15 Temmuz ihanetin tüm çıplaklığı ile ortaya çıktığı bir süreci hep birlikte yaşadık. Yeri geldi en yakınımızdakilere, yıllarca birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza dahi hakikatleri anlamakta zorlandığımız anlar oldu. Ülkemize kurulan tuzağı en iyi gören milletimiz oldu. Şahsımıza yönelik gibi gözüken; ama aslında milletimize ve devletimize diz çökertmeyi, istiklalimize ve istikbalimize diz çöktürtmeyi hedefleyenler, bu saldırılarda milletimizin dik duruşuyla avuçlarını yaladılar."

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Türkiye, bu dönemdeki mücadelesiyle ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Ülkemize silah doğrultan son teröristi de imha edene kadar bize durmak yok; bu, böyle biline" dedi.

'YERLİ VE MİLLİ OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR'

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Siyasi mahremiyetlerinden bile vazgeçerek milletvekillerinden seçmenlerine kadar her şeylerini, paylaşmaya kadar vardırdılar. Normal şartlarda yolda karşılaşsa selam vermeyecek olanlar, el ele kol kola karşımıza dikildiler. Biz ise 16 yıldır olduğu gibi bugün de sadece ve sadece milletimizle birlikte yürüyoruz. Bu yolculuğu yerli ve milli olan herkesle birlikte sürdürmeyi, onun için MHP ile 'cumhur ittifakı’nı kurduk ve BBP de bize katıldı ve 'cumhur ittifakı' da bu şekilde seçime girdi. Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır. Avrupalı Türkler olarak açık ara farkla bizlere destek oldunuz. Şimdi 24 Haziran seçimleri için bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye'yi yeniden kaosa, belirsizliğe sürüklemek için kurulan şer ittifakına karşı 24 Haziran’da bizimle birlikte yürümeye var mısınız?" diye konuştu.

İZZETBEGOVİÇ: BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ise Türkiye ve Avrupa'dan Türkleri Bosna Hersek'te bir arada görmenin çok güzel olduğunu söyledi. İzzetbegoviç, "Biz uzun zamandır beraberiz, birlikte çok güzel işler yapıyoruz, birlikte mücadele ediyoruz. Son kez Çanakkale'de Boşnaklar kendi ülkesi gibi Türkiye'ye koruyorlardı. Fakat tarih bizi ayırdı ve kısmetlerimiz hemen hemen aynıydı. Boşnakları ve Türkleri dininden, aidiyetinden, her şeyinden ayırmak istiyorlardı. Biz Boşnaklar zor bir dönemden geçtik. Nasıl ayakta kaldığımızı izah edemeyiz, Allah'ın yardımıyla olmuştur. Bugün ise Türkiye, ayakta kaldığını izah etmekte zorlanıyor. Bu kadar düşman ve Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de yaşıyor. Türkiye buna karşı ilerliyor. Allah böyle bir kişi size bahşettiği zaman sizin de ona yardım etmeniz gerekiyor. Gerçek ortaya çıkması gerekiyor" dedi.