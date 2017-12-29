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Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 04:54 | Son Güncelleme 9 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Afrika ziyaretinin ardından Tunus'tan Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afrika ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu Rıza Sarraf ile ilgili görüş ifade etmiyor diyerek sizi eleştiriyor" sözlerine "Kılıçdaroğlu kendine baksın. Yanında ne söylediğini bilmeyen o bazı tipler var, gitsin önce onlarla ilgilensin. O haddini, ceddini, kendini, neslini bilmeyen o Konya milletvekili gibi adamlarla ilgilensin" yanıtını verdi.

İşte Afrika ziyareti dönüşü uçakta konuşulanlar;

Rusya'nın Afrin'den PYD/YPG'yi çıkaracağı ve burayı Şam rejimine devredeceği iddiaları var. Şam ile YPG'ye karşı bir mücadele söz konusu olabilir mi? Esad'ın "PYD vatan hainidir" diye bir açıklaması da olmuştu.

Rusya Afrin'den daha önce çekileceğini söyledi. YPG ve PYD ile ilgili olarak bizim orada bir terör koridoruna müsaade etmemiz mümkün değil. Eğer biz Afrin'i bunlara bırakacak olursak, bu YPG'nin terör koridorunun batı kısmını kontrol altına alması anlamına gelir. Biz gerekli görüşmeleri gerekli mercilerle yürütüyoruz. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılır. Bir gece ansızın gereği yapılır.

MHP ile ittifakta gelişme var mı?

Gerek MHP'nin gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı. Bizim terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda bir kararlılığımız var. Biz bugün Şırnak ve Hakkâri'ye gittiğimizde, iki sene üç sene önceki durumla karşılaşmayıp, on binlere hitap etme fırsatı bulabilmişsek, taşlar yerine oturmaya başlamış demektir.

Kudüs ile ilgili İsrail ve ABD İslam ülkelerini pek de kale almadı. BM sonrası güzel neticeler alındı. İslam ülkelerinde birliktelik artar mı? İİT'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İlam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak İstanbul'da düzenlediğimiz zirveye temsil bakımından çok daha üst düzey katılım olabilirdi. Arap Ligi'ndeki bazı ülkelerin sanki işi ucundan tutuyormuş gibi yapmakla yetinmeleri bizi üzdü. Sayısal olarak 50'ye yakın katılım söz konusu olmuştur. Ama daha üst düzeyde bir temsil daha da iyi olabilirdi. Önemli olan o zirvede netice alınmış olmasıdır. Bu iş, belki çok daha farklı bir yere gidecektir. İİT'nin reforme edilmesine gidebilir. Çünkü İİT'nin kuruluşu Kudüs için. Teşkilat işlevini çok daha güçlü şekilde yerine getirmeli. İİT, BM nezdinde ağırlığını koyabilmeli. İstanbul'daki zirveye, sağ olsunlar dünyadaki bağımsızlar bloku da katıldı. AB içinde de ufak bir fire oldu; ama süreci desteklediler. Şimdi Kudüs konusunda daha fazla mesafe alabilmek için hem düşünmemiz, hem düşündürtmemiz gerekiyor.

İİT, hızlı hareket edemeyen hantal bir yapı. Daha dar ölçekli farklı bir yapılanmaya gidilebilir mi?

Olaya böyle bakarsak yanılırız. Dar çerçevede yaklaşırsak, işin ucunu kaçırabiliriz. Mesela Endonezya, nüfusu itibarıyla en büyük ülke, bir kenara bırakılamaz. Her ülke farklı nedenlerle önemli. Yapılması gereken, İİT'nin daha aktif hale gelmesi için hep birlikte kafa yormak. İİT uluslararası ağırlığı olan aktif bir teşkilata dönüştürülmeli.

Batı basınında size ilişkin "Sünni Müslümanların lideri" tarzında bir niteleme kullanılıyor. Bununla ilgili yorumunuz var mı?

Olaya Sünnilik ve liderlik konusundan öte bakmak lazım. Biz, Sünni veya Şii tarzında bir ayrımcılığın içerisinde yer almayız. Bizim Sünnilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok. Tek dinimiz var o da İslam'dır. İslam ne diyorsa, biz onu yapmakla mükellefiz. Bu tür oyunlara gelmemek için azami derecede dikkatli olmak lazım.

Kemal Kılıçdaroğlu Rıza Sarraf ile ilgili görüş ifade etmiyor diyerek sizi eleştiriyor.

Kılıçdaroğlu, benim konuşma gündemimi belirleyecek kıratta değil. Biz ne zaman nerede ne konuşacağımızı gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu kendine baksın. Yanında ne söylediğini bilmeyen o bazı tipler var, gitsin önce onlarla ilgilensin. O haddini, ceddini, kendini, neslini bilmeyen o Konya milletvekili gibi adamlarla ilgilensin. Benim gündemimde Kılıçdaroğlu yok. Türkiye olarak Kudüs meselesini BM'ye taşıdık, alınan netice orada. O ise Esad'ın yanına giderken, buradan ne gibi mesaj götürürüm derdinde.

CHP Genel Başkanı'nın danışmanının FETÖ bağlantısından dolayı 10 yılı aşkın bir ceza almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayırlı olsun.

Afrika ziyaretinizde üç arslan yavrusu hediye edildi. Bunların akıbeti ne olacak?

İkisi birer yaşında, biri dişi biri erkek. Üçüncüsü 8 aylık. "Torunlarım ister mi" diye düşündüm. Torun önce "hayır" diyordu, sonra "getirin" demeye başladı. Ama Berat Bey haklı olarak tehlikeli olabileceğini söyledi. Arslanlar Gaziantep Belediye Başkanlığı'nın hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.

'TUNUS'UN YANINDA OLDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Yasemin Devrimi'nden bu yana Tunus'un barış, istikrar ve kalkınması için yakın işbirliği içinde olduk. Onlara ciddi desteklerimiz de oldu. Önce 300 milyon dolar kredi kendilerine açmıştık, daha sonra da 300 milyon dolar Eximbank kredisi açtık. O krediyi en kısa sürede kullanmak gibi bir planları var. Terör grupları Batı'nın da tahriki ile parçala, böl, yönet mantığı ile bunları sıkıştırmaya çalıştı. Tunus'un yanında olduk. Tunus'ta FETÖ faaliyetlerinin durdurulması, okullarının kapatılmasında mesafe aldık."

ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASI:

Hakan Atilla'nın bir suçunun olmadığının bunlar tarafından da görüldüğünü düşünüyorum. Karar için 3 Ocak'ta tekrar toplanacaklar. Beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. Hakan Atilla ile ilgili süreç, bankamızın beklediği istikamette tecelli edecektir. Bizim de beklentimiz o yöndedir. Tabii ki Hakan Atilla'nın ABD'ye 7. girişinde tutuklanmış olması düşündürücüdür. Temennimiz, Hakan Atilla'nın bir suçu olmadığının oradaki mahkeme tarafından da anlaşılmasıdır."

EKONOMİK GELİŞMEYLE İLGİLİ:

"Biz 2017'yi inşallah 7'nin üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağız. Bu vesile ile 2018'e güçlü bir giriş yapmış olacağız. Yatırımlar ve kaynakların çeşitlendirilmesi konusunda özellikle BBP ve bot sistemleri ile yapılacak yatırımlar var ise bunların önünü açığız. Olmaz ise olmaz diyebileceğim yatırımlar var ise bunları milli bütçeden halletme yoluna gideceğiz. Faiz politikasını tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Faiz politikamızı bu anlayışla sürdürmek bizim ekonomi konusundaki geleceğimizi olumlu etkilemez. Kamu harcamalarında çok ciddi tasarruflar var. 2018 çok daha başarılı bir yıl olacak. Enerji ile ilgili çok ciddi yatırımlar geliyor. Savunma sanayisinde S-400'lerle ilgili adımı attık. Kredi anlaşması ile ilgili olarak Ankara'ya gelecekler ve kredi ile ilgili imzalar atılacak. Krediyi dolar üzerinden değil, ruble üzerinden borçlanacağız." (Sabah)

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MHP cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Afrika Recep Tayyip Erdoğan Rıza Sarraf

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bunun vatana ihanetten idam edildigi gunleri gormek nasil olurmu bakip gorecez. Yoksa arap ulkelerine kacip caldiklariyla keyif catmasina sakin izin verilmemeli, yeni gelecek hukumetler bunlarin vatana millete verdigi zararlari 50 yila anca temizlerler ( bu arada dikkat ettim tayyipi elestiren yorumlar sansure takilip yayinlanmiyor, hayirdir mynet? )
@perimelahat; asıl bu ülkeye ihanet eden siz ve sizin zihniyetiniz. Bu ülkeye bu dönemde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Reisimiz kadar faydası olan başka biri var mıdır? İsmi önemli değil. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan yarın bir başkası. Önemli olan bu ülkeye bu ümmete hizmet edilmesidir. Daha iyisi gelene kadar en iyisi Sn. Cumhurbaşkanımız, Reisimiz. ALLAH reisimize hayırlı, sağlıklı güzel uzun ömürler versin. Ki yerine gelecek kişi yetişsin, yetiştirilsin...
@perimelahaT yayınlanmayan pek birşey yok garip bir algoritmaları var ya da ekipleri farklı mizaçta.önemli birşey yok yani vatan haini değiller...işlerini yyapıyorlar
KILIÇDAROĞLU ONUN KIRATINDA DEĞİLMİŞ.SEN ELMAS MADENİMİSİN Kİ KIRAT İLE KONUŞUYOR SUN.;EY GAFİL KILIÇDAROĞLU SENİN KIRATINDA OLSAYDI BIRAK CHP GENEL BAŞKANI OLMAYI CHP 'YE ÜYE BİLE OLAMAZDI.FETÖ MESELESİ,ABD VETRUMP GERGİNLİĞİ, PUTİN İLE YAŞADIĞINIZ SIKI FIKI İLİŞKİ,KUDÜS MESELESİ İRAN İLE HEM FİKİR İMİŞ GÖRÜNMEK.BUNLARIN HEPSİ MİZANSEN.KU DUS MESELESİNİ BM'YE TAŞIMIŞ,SONUÇ ORTADA İMİŞ.ZAVALLI BM SENİN İSTEĞİN İLE BIRAK TOP LANMAYI GÜNDEMİNE BİLE ALMAZ.TOPLANMA İZNİNİ VEREN ABD VE RUSYA.ZAVALLI KERAMETİ KENDİNDE SANIYOR.ALLAH BU ÜLKEYİ VE BÖLGEYİ BİR AN ÖNCE SENDEN AKP'DEN KURTARSIN.
CHP li vekil haddini ceddini neslini bilmiyormuş .. vah..vah..vahh.. maşallah siz çok iyi biliyorsunuz da ceddinize yaraşır işler mi yapıyorsunuz sayın Erdogan !
iranlı bir veledi hayır sever işadamı diye millete yutturup , bayrak önünde cari açığı ben kapattım diye söyletmek yerine adam gibi yargılasaydınız bugün bunlar olmazdı . bu nasıl bir para hırsıdırki milletin seçtiği bakanlar iranlı bir çocuğun elinde oyuncak olmuşlar ayıp ayıp . vallahi insanın ne aklı ne mantığı ne de midesi kaldırabilir böyle bir şeyi . dua edelim de amerika zarrab olayını bahane edip Türk bankalarına el koymasın .
@robotreis adı karışan bankalara sağlam fatura kesecekler.bunu da sen ben ödeyeceğiz kimse duymasın şişşşş
ya siz aptalmisiniz yoksa öyle mi gorunuyorsunuz. Suçları zaten hep birlikte işlediler. Kim kimi yargılayacak. rüşvetler ispatlandigi halde dosyalari kapattılar. Nasıl böyle yorumlar yapabiliyorsunuz.
hayırsever bir işadamıdır,memlekete hizmetleri ve hayırları olmuyştur,,daha nedesinki
Reza Sarraf Milli kahraman..Süleyman ASLAN rüşvet paralarını faizi ile birlikte geri alan vatansever..Reza nin önüne yatanlar, yatıranlar ellerini kollarını sallayarak ortada dolaşıyor.. tüm bunları dile getirenler, eleştirenlerde vatan haini öyle mi ?
Yüce rabbim, sen yalancıların ve insanları yalnış yönde bilgilendiren güç sahibi insanların cezasını tez zamanda ver. Amin. Hayırlı cumalar
neyseki konuştuda öğrendik. zarraf sorunu Kılıçdaoğlu nun kendisine bakmama ve ceddini bilmryen Konya milletvekilinin sorunuymuş. 4 bakanın hırsızlığı bunların örtbas edllmesinin sebebinide her konuda engin düşünceleri olan cumhurbaşkanımızın açıklamaları sayesinde öğrendik.
bu ülke de böyle adalet mi olur diyen herkes ya pkk ya fetöcüdür allah bu cümleyi size de dedirtsin eyyyyy
oscara ödül olacak zatsın rte
ajp başkanı zerroşuna hiç sert çıkabilir mi?
şu s400 lerin ruble üzerinden antlaşmasını canlı canlı imzalayıp yyınlayınız lütfen
dava güdük kalacak gibi. bizimki sağlam pazarlık yapmış artık adaları mı verdi suriyede mi taviz verdi (eset çıkışı) 50 uçak daha mı alacak sorgusuz sualsiz
hala bu adamla zaman mı öldürüyorlar verilsin savcılara yetki eski dosya yeniden toparlanıp açılsın bu sefer İran ayağıda eklensin dosyaya işte o zaman fetö bağlantısıda ortaya çıkacaktır hala neden bekleniyor ki açılmadığı her gün ABD nin oyuncağı konumuna düşüyor ülke siyasileri bukadar zor mu açtırmak dosya yı
ben şahsen sarraf sorusuna yanıt göremedim...
TEZ ZAMANDA SOYU SOPU VE YAMAKLARIYLA(ABD'DEKİ İLE) BERABER EBULEHEB GİBİ OLURLAR İNŞALLAH.2457
Hayirsever? ile ilgili soruya hala cevap lutfetmemisler, neden acaba???
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