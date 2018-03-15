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Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te oylanan seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı.

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

CHP AYM'YE GİTMEYE HAZIRLANIYOR

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti olarak hazırlık içerisinde olduklarını ve ittifak yasasını AYM’ye taşıyacaklarını söylemişti.

10 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURACAĞIZ

Yasanın, Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Özel, “Hem komisyon da hem de genel kurulda Anayasa’ya aykırılık iddialarımız vardı. Anayasaya bu kadar açık bir aykırı kanun olmaz. Bugünden itibaren arkadaşlarımız çalışmaya başladı. 10 gün içerisinde şeklen, en kısa sürede de içerik yönünden AYM’ye başvuruda bulunacağız. Bunun dışında seçim güvenliği konusundaki taleplerimizi toplumsallaştırmaya, bunları anlatmaya devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan seçim güvenliği ittifak yasası

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Vatana millete hayırlı olsun kıskananlar çatlasın yaşasın REİS :))
sandık korkusu, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok! yusuf yusuf, görüyorsunuz. vakı vakı vakkoo
eminmim imzalamadan önce çoook detaylıca inceleyip tekrar tekrar okuyup ülke ve millet menfaatlerini önde tutarak haktan ve adaletten yana bir ilhamla imzasını büyük bir mutlulukla atmıştır.
ironi yaptım ironi... anlaşılmadım millet artık nasıl gerilmişse : )
Muhalfetin görevi;İktidarın yetersiz kaldığı yerlerde uyarı yapmak yada "yeni" çözümler sunmaktır ama Bizdeki Müzmin Muhalefetin;boş boş konuşmak ve yalandan yere yaygara koparmak gibi bir huyu var İşte bu yüzden de İktidar olmaları imkansız burda yalandan yere yine ağlayan yorumlar olacak Oy sayımı başlamadan yarım saat önce gidin Oy kullandığınız sandığın başına ve İZLEYİN.TAKİP EDİN Mâdemki Oy namustur NAMUSUNUZA SAHİP ÇIKIN! Muhalefet liderleri NEDEN bu konuda seçmenlerine yol göstermezde Sadece Ağlar Hiç düşündünüzmü? Kendi beceriksizliklerine Kılıf ararlar sadece
gitmezsen şaşardım zaten. sen kimi kime şikayet ediyon o devir kapandı koçum.
doğru söylüyorsun kanunda yasada halinde savcıda sizden yana bizde geberelim dimi ama sizinde hakkınızda gelenler var allah bu yaptığınız zalimlik yanınızda kalmıyor ya beter olun
çok iyi oku Muş görünüyor
Chp, Aym’ye gitmeye hazırlanıyormuş. Ulan bu Chp Anamuhalafet olduğu sürece bu Akp daha çok anamızı ağlatacak..
İSTEYEN İSTEDİĞİYLE MÜTTEFİKLİK YAPABİLİR NEDEN RAHATSI MUHALEFET ANLAMIYORUM HER ŞEYE KARŞI MUHALEFET ESKİDEN SİGARA YASAĞI GELMİŞTİ KAPALI MEKANDA SİGARA İÇMEK YASAK DENİLDİ BENCE GÜZEL BİR OLAYDI ONA BİLE MUHALEFETLİK YAPTILAR HİÇ UNUTMAM
bunların aym ye başvurmadığı bir yasa kaldımı ya. her seferinde geri döndü başvuruşarı hala devam.bırakın bu boş işi bu boş muhalifliği limon satın limon
onaylamayacağı kanunu niye çıkartsın.onaylamadığı kanun var mı?2019 dan sonra kanuna da ihtiyacımız yok
dünyanın sonu yaklaşıyor galiba
kim takar umrundamı sanki oldu dedimi olacak
aga bu sefer hileyle alacaklar gerçi referandumuda öyle aldılar napıcaz lan bunlarla ötv dolar yaşancak halden çıktı ülke
Yıllar içinde dört beş kez sandık kurulu Başkanlığı yaptım . Kullanılan oyların sandık başkanları tarafından mühürlenmesi çok zor bir iş değil bu seçimin güvenliği bakımındançok önemli. Şimdi filiğramlı zarf basılacak söyleniyor bu memlekette sahte para basılıyor bu seçmen oy pusulalarınımı basamayacaklar. Bu şartlarla seçimin tarafsızlık ına gölge düşecektir. Umarım Anayasa Mahkemesi iptal eder.
ana yasamı oda ne ? ohal var ohal bir khk ya bakar kafanınız kesilmesi.. şimdi susun ve biyad edin !!!
Hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın 2019da kaybedeceksiniz.
CHP den bilindik hareketler. Yahu birazda değişik bişeyler yapın. AYM Chp nin başvurularıyla doldu. Bırakın adamlar öncelikli diğer işlerini yapsınlar. AYM sizin oyun parkınız değil...
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