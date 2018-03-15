Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
CHP AYM'YE GİTMEYE HAZIRLANIYOR
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, parti olarak hazırlık içerisinde olduklarını ve ittifak yasasını AYM’ye taşıyacaklarını söylemişti.
10 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURACAĞIZ
Yasanın, Anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Özel, “Hem komisyon da hem de genel kurulda Anayasa’ya aykırılık iddialarımız vardı. Anayasaya bu kadar açık bir aykırı kanun olmaz. Bugünden itibaren arkadaşlarımız çalışmaya başladı. 10 gün içerisinde şeklen, en kısa sürede de içerik yönünden AYM’ye başvuruda bulunacağız. Bunun dışında seçim güvenliği konusundaki taleplerimizi toplumsallaştırmaya, bunları anlatmaya devam edeceğiz” diye konuşmuştu.
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