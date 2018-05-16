Erdoğan, şehit yakınlarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede eskisine göre fevkalede azalmış olmasına rağmen hala zaman zaman şehitler verildiğini belirterek, "Afrin'de 4456 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 403 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi. Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınlarıyla birlikte yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayında, rahmet sofralarından bir tanesinde bulunduğunu belirterek, katılımcıları selamladı. Erdoğan, "Bizleri ramazan ayının bu ilk iftarına ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum ve nasıl ki Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştırdıysa duamız, temennimiz Ramazan Bayramı'na da inşallah bu şekilde ulaştırsın. Bizleri bu iftar sofrası etrafında buluşmamıza vesile olanlara teşekkür ediyorum." dedi. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, gazilere de sıhhat ve afiyet temenni etti.

"Şehitlik ve gazilik bizim inancımızda ve kültürümüzde çok önemli kavramlar." ifadesini kullanan Erdoğan, bir insanın kendi canını millet, ezan, bayrak ve vatan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması, bu uğurda mücadele etmesi, yaralanması ve ölmesi karşısında ancak saygı duyulabileceğini kaydetti. Kuran-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz, siz anlamazsınız." buyurduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu kadar açık ve net. Şu anda şehitlerimiz bizi izliyor, dinliyor ve siz şehit yakınlarını Rabb'im inşallah cennetinde onlarla haşru cem eylesin. Ve ben şunu özellikle hatırlatmak isterim, sakın üzülmeyin. Çünkü şehit yakını olmak üzülmeyi değil tam aksine Hazreti Ebubekir Sıddık'ın dediği gibi beni bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha şehadete kavuştur, tekrar dirilt, tekrar şehadet bana lütfeyle. Şimdi biz de olaylara böyle bakacağız. Çünkü onlar sıradan bir ölü değil. Onların durumu çok daha farklı." Türk milletinin tarih boyunca şehit ve gazilerinin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethettiğini, devletler kurduğunu, en zor dönemlerinde bile ayakta kalmayı başardığını anlatan Erdoğan, Sultan Alparslan'ın 1071'de ebedi vatan olmak üzere kapılarını ardına kadar açtığı Anadolu'dan Avrupa'nın derinliklerine kadar süren yolculuğun önünün bir asır önce tamamen kesilmek istendiğini ifade etti.

Erdoğan, önce Çanakkale'de ardından Kurtuluş Savaşı'nda bu saldırının püskürtüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale harbini anlattığı, "Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer, Bir göğüslerse Huda'nın edebi serhaddi, 'O benim suni bediim, onu çiğnetme' dedi, Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." Erdoğan, "Evet bu millet namusunu Çanakkale'de çiğnetmediği gibi, adeta küllerinden yeniden inşa ettiği yeni devletini kurmak için de kolları sıvadı." diye konuştu. İstiklal Marşı'nın bu mücadelenin amacını, "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı." şeklinde anlattığına işaret eden Erdoğan, "Ecdadın bu çağrısına uygun şekilde dünyaları alsak da vermeyeceğimiz bu cennet vatanı şehitlerimizle, gazilerimizle, kahramanlarımızla ebediyete kadar korumayı sürdüreceğiz." dedi.

- "İstiklale ve istikbale yönelik en son saldırı" 15 Temmuz darbe girişiminin istiklale ve istikbale yönelik en son saldırı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun milletçe tek yürek, tek yumruk olarak Feto ihanet çetesinin bu alçak girişimini başarısızlığa uğrattık. Türk milleti 15 Temmuz'da tarih sayfalarında kaldığı sanılan dirayetini, cesaretini, imanını bugün de en güçlü şekilde muhafaza ettiğini göstermiştir. Rabb'im o gece ülkesi ve milleti için kıyama duran, bu uğurda hayatını kaybeden, yaralanan herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı. Şehit yakınlığı ve gazilik unvanlarının en büyük şereflerden ve iftihar vesilelerinden olduğunu kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz bununla kalmıyor şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, milletimizin vefasını göstermek için, her alanda çok önemli imkanlar sağlıyoruz. Şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerinin ve gazilerimizin eğitimden istihdama, sağlıktan iaşelerine kadar hiçbir konuda mağdur olmamaları için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bu sıfatın yüklediği çok önemli bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Sizlerin bu sıfatın vakarına uygun hareket etmesi, hem şehitlerimize olan minnetimiz hem de gazilik sıfatına olan saygımız sebebiyle çok önemlidir. Unutmayınız şehit yakını ve gaziler olarak sizler bu ülkenin en ulvi değerlerinin sembollerini temsil ediyorsunuz. Bu sıfatla yapacağınız her hata, sergileyeceğiniz her olumsuz davranış temsilcisi olduğunuz değerlere zarar verecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmeye, gazilik onurunu zedelemeye hiçbirimizin hakkı yoktur."