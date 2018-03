Erdoğan sert çıktı: Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili...

Doğum izninden, çocuk bakım hizmetlerine her anlamda kadınlarımızın aile hayatından da taviz vermeden çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Kız çocuklarımızın okula gönderilmesini teşvik edecek pek çok tedbiri hayata geçirdik. Başbakanlığımın ilk döneminde eşimle birlikte Şanlıurfa’dan ‘haydi kızlar okula’ kampanyasını başlatarak okula gönderilmeyen kızlarımızın önünü açtık. Üniversitede ise kızlarımız erkeklerin önüne geçti.

Burada bir şeyi özellikle ifade etmem lazım. Eğitim, öğretimin başlığını şahsen sadece okulla sınırlı görmüyorum. Çünkü kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğumu öncesinden başlayarak hayata gözlerini açtığı andan itibaren uzunca bir süre her şeyi annesinden öğrenir. Doğumdan sorna başlamıyor eğitim öğretim. Ya? Doğumdan önce başlıyor. İşin ilahi boyutu budur. Çocuk, beslenmeyi nerede öğreniyor? Anne karnında öğreniyor. İlahi tecelli bu. Orada başlayan bu süreç, o yaşam süreci işte doğumdan sonra da adeta çok ciddi eğitim öğretimden geçmiş o yavru, doğumdan sonra nereden aldın sen bu eğitim öğretimi? Bakıyorsunuz aynı şekilde devam ediyor. İşte ilahi takdir planının içerisindeki bu eğitim öğretim bizim için öneme haiz.

Belirlenen hedeflerden geriye düşülmemesi için bu belgenin planının uygulamasının her aşamasını takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum.

Bakın hadis ‘babaların ayakları altındadır’ demiyor. Bir başka işin önemli boyutu, erkek-kadın. Bizim dinimiz İslam, sevgili Peygamberimiz o görevi üstlendiğinde, eve geldiğinde Hazreti Hatice validemiz onun tek dayanağıydı. Çünkü sevgili peygamberimiz yetimdi, öksüzdü. Her şeyi Hatice validemizdi. Ve Hazreti Hatice validemize dayandı. “Beni örtün, beni örtün” dediğinde bir ürpertisi vardı. O anda Hazreti Hatice validemiz, o gücü kuvveti verdi. Hazreti Hatice validemiz, aynı zamanda Mekke’nin en önemli zenginlerindendi. Güçlüydü ve en ufak bir sevgili peygamberimize karşı ‘ben zenginim, sen değilsin. Farkisin’ böyle şeyi olmamış tam aksine sahiplenmişti. Ve o dayanışma, bütünleşme gerçekten Hazreti Hatice validemiz şahsında, bizim inancımızda kadını çok farklı yere doğru çıkartıyor.

“MEDYANIN ŞERRİNDEN AİLEMİZİ KORUYACAK OLAN İLK VE GÜÇLÜ KALKAN YİNE KADINLARDIR” Her bir kanalı ayrı bir sorun haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden ailemizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlardır, yine annelerdir. Siz varsanız yavrular kurtulur. Yoksa Allah muhafaza. Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır. Hatta yoktur. Bunun için öksüz, yani annesiz büyüyen çocukların durumu, yetim büyüyen çocuklardan çok daha vahimdir. Anne şartlar ne olursa olsun evlatlarına göz kulak olur, sahip çıkar, çekip çevirir. Çok anneler tanıdık, anne başka. Annesiz yaşamak kolay değil. İnanın baba ölür gider, bir gün iki gün ağlarsın. Ama anne gittiği zaman bir gün iki gün yetmiyor, o çok daha farklı.

Zaman zaman kadın meselesi konuşulurken anne vurgusu yapmamızdan rahatsız olanlar bulunduğunu biliyorum. Karşı karşıya çok geldim. Halbuki Allah’ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık işte bu annelik vasfıdır. İstiklal şairimiz Akif ne diyor? “Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız!/Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız/Yazık ki onları tasvir eder birer umacı/Beş on romancı, sıkılmaz beş on maksatçı”

"DİN ADAMI DİYE ORTAYA ÇIKIP..." Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkop da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer zaman koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam’ın güzelliği burada zaten.

İşte göreve geldik 15 – 16 yıl oldu. Ülkemiz nereden nereye geldi her şey ortada. Rakamlar, gerçekler ortada. Bütün gelen yurtdışından liderler, ülkemizi gördüğü zaman tek şey var ‘tanıyamadık’ diyorlar. Türkiye şu anda böyle gidiyor. Eğitimde, sağlıkta gelinen yer ortada. Hele hele şehir hastaneleri devreye girdiği andan itibaren Türkiye’de şehir hastaneleriyle birlikte artık millet Cleveland’a gitmeyecek Türkiye’ye gelecek.

AFRİN HAREKATI



Durmayacağız, şu ne der bu ne der? Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Amerika, Batı… Tamam da sizin burada ne işiniz var? Bizim 911 kilometre sınırımız var. Biz devamlı tacize uğruyoruz. Sizin ne işiniz var burada? 20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye’de. Ne işin var? 5 bin Tır silah getiriyorsun. 2 bin kargo uçağıyla silah mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? DEAŞ’ı temizledik diyorsun, şimdi bu silahlar burada niye? Neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? Bak dedim şunu bilin. “Biz bir ölürüz, bin diriliriz ve bu yolda böyle gideceğiz” Zira bizi bu tür teknoloji, şu bu vesaire bütün bunlar korkutmaz. Bizim bu noktadaki hedefimiz başkadır. Onların füzeleri, nükleer füzeleri, insansız hava araçları her şeyleri olabilir. Bunlar bize vermiyorlardı, şimdi biz de üretmeye başladık. Diğerleri de olacak, olmayanlar da olacak. Ama bizim bunların ötesinde Allah’ımız var. Bu çok büyük bir zenginlik. Çünkü biz şehadete koşuyoruz, onlar nereye koşuyor bilemem.

Bizim için sadece bir gün değil, her an her gün dünya kadınlar günüdür.