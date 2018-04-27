Erdoğan: Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesini eleştirerek, "AK Parti'de bir bayrak yarışı görev değişimleri bu anlayış ile yapılır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurulumuzda değerlendireceksek oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız vaki değildir. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine kamuoyuna milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. "SİZ BAKMAYIN BAZILARININ AK PARTİ'Yİ TEK ADAMLIKLA SUÇLAMALARINA" AK Parti'deki görev değişikliklerine değinen Erdoğan, "AK Parti'de bir bayrak yarışı görev değişimleri bu anlayış ile yapılır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurulumuzda değerlendireceksek oradaki arkadaşlarımı dinlemeden, müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız vaki değildir. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Alınan karar herkes için bağlayıcıdır. Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline partisine kamuoyuna milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları kim seçti? Ve sen bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç edip gönderiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar. Milletimiz bunu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın bir süredir AK Parti'den başka kimseye vermiyor" diye konuştu. "SADECE 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE KISA BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİ YAŞANDI" Seçim ittifakında yapılan düzenlemeye ilişkin Erdoğan, "Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik dönemi yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını hep birlikte gördük. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz yeniden emaneti ehline teslim ederek bu haramzadelere dersini vermiştir. Seçim ittifaklarını hukuki zemine ulaştırarak milletimizin karşısına gizli kapaklı anlaşmalar ile değil şeffaf bir şekilde çıkabilmesine imkân da sağladık. Bu süreçte Ana muhalefet partisi ve artık onun tabi müttefiki haline gelmiş bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile onlara sonradan eklemlenen örtülü ittifakı ile karşılaştık. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken onlar kapalı kapılar ardında yürüttükleri kirli pazarlıklarla bu süreci sürdürmeyi tercih ettiler" ifadelerini kullandı. 'HODRİ MEYDAN MI DİYORSUN?' İŞTE MEYDAN ÇIK" Erken seçim kararının alınma nedenine değinen Erdoğan, "Anamuhalefet partisinin eskiden beri sergilediği 'hadi seçime gidelim' tarzındaki kuru sıkı efelenmelerini yenilen pehlivan güreşe doymazmış hesabı açıkçası ciddiye almıyorduk. Ancak MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı dikkatle değerlendirmemiz gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. 1 buçuk yıl daha koltuğumuzda oturabilirdik. Ama dert koltuk değil ülkede huzur, refah nasıl olacak? 'hodri meydan mı diyorsun?' İşte meydan çık. Erken seçim demek bu 1 buçuk yıldan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Erken seçim yapma bu sistemden kaynaklanıyor. İdeallerimiz seçimi vaktinde yapmaktı. Ama şartlar bizi bu noktaya getirdi" açıklamasında bulundu.

