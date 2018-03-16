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Erdoğan sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok Afrin'de yola devam (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Afrin'de de sona doğru geliyoruz.

ERZURUM (DHA)Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok dedi. Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce halka hitap etti. Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de durum başlıklı karar tasarısına ilişkin, Erdoğan, Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Bize yalvardınız 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok. Suriye topraklarında o insanları, mağdurları kurtarıyoruz. İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır diye konuştu.

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