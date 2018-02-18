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Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 15:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nde kritik açıklamalarda bulundu. Dün akşam 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret eden Erdoğan, ziyarette Gündüz ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Dün, 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü ziyaret ettiğini anlatan Erdoğan, "Bugüne kadar 46 ameliyat olmuş. Şimdi 47. ameliyatı olacak. Bacağının kesileceğini söylediler, düşündün düşündüm ama çare yok dediler" diye konuştu.

Diğer yandan, ABD'ye net mesaj veren Erdoğan, "Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Kahraman askerlerimiz önce biliyorsunuz Cerablus’ta, El Bab’da, yani Fırat Kalkanı harekatında şimdi de Zeytin Dalı Operasyonu'nda, İdlib’de, Afrin’de, Kuzey Irak’taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor. Kararı verdiğimiz anda önce ben, sonra çağrıyı yapacağız hep birlikte yürüyeceğiz.

'DÜN AKŞAM BİR GAZİMİZİN EVİNE GİTTİM'

Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. İlginç olan şey şu: 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi Salı günü ayağının dizden altını kesecekler.

Düşündüm, düşündüm dediler ki başka çare yok. 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurt dışına gönderdik dil tahsili yapıyor.

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SALI GÜNÜ 47. OPERASYON

Dedi ki, 'Reisim kararı verdim ve salı günü 47. operasyona gireceğiz… Ne yapalım ayağımızı kestireceğiz.' Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençliğimiz böyle dimdik ayakta. Üniversitelerdeki arkadaşlarınızdan tutun lisedekilere kadar hepsini kucaklamaya ak çatı altında birlikte yola devam etmeye var mısınız.

Biz Türk milletinden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne dediğine değil kendi hedeflerimize bakıyoruz. Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin ise ne kimliğine ne de cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, dostlarımızın duasıyla ezer geçeriz.
Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette değerlidir. Konuşmak belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Ama biz asıl, neticeye bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir talebimiz meşruiyet sınırları dışında değildir. Dolayısıyla bu süreçte kendisine çeki düzen vermesi gerekenler karşımızdakilerdir.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEK ZORUNDAYIZ'

Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl beklentilerimizden en küçük bir tavizimiz yoktur. İşte Afrin’de... Sabır sabır sabır… Sayın Obama döneminde hep aldatıldık. Yaptık yapıyoruz… Derken geldik bu döneme. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız dedik.

Şu anda Fırat Kalkanı harekatında 2 bin kilometre kare alanı kontrol altına aldık. Şimdi o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Bizim oralarda hevesimiz yok.

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YILDIRIM: OSMANLI TOKADINI SORDULAR

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. " diye konuştu.

Erdoğan'ın öncesinde partililere seslenen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

Bizim siyasetten muradımız halkımızın hayır duasıdır rabbimizin rızasıdır. Bugün Cumhuriyetimimizin ve demokrasimizin kalbi ankaradayız sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız liderliğinde 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu solonu dolduran sevdasıyla coşkusuyla gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bu güne kadar 840 ilçe 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla coşkuyla bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz emin olun ki başka partilerin genel kongrelerinden daha da coşkulu. Onbinlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan miting gibi kongreler yapıyoruz. Bugün başkent Ankara'da sevdamızı büyütüyor davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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AK Parti bir zümrenin refahı için değil bütün Türkiye'nin selamati, refahı için siyaset yapıyor hizmet yapıyor. AK Parti'nin siyaseti topluma güven siyasetidir. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için yaptık gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir başarı millete aittir. Emeğimize alın terimize çaba ve gayretimize göre başarıyı bahşeden cenabı mevladır. Mevlamıza şükrediyoruz bugünleri gösterdiği için.

Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız,, AK Parti siyaseti refahın teminatıdır. 16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir kalkınmadır dedik ve bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasiyi adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Veasayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Daha yolun başında bir zümrenin değil Türkiye'nin milletin partisi olacağız dedik ve öyle olduk.81 ilimize hizmet götürdük 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım ak parti Recep Tayyip Erdoğan Afrin 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
açılım sürecinde mehter marşı dinliyorum diye nerdeyse linç edilicektim polis tarafından.açılım süreci kimin iktidarında yapıldı sayın başbakan.hiç de samimi gelmiyor sizin bu milliyetçiliğiniz.
Osmanlı tokadı saraya ait bir meziyet değil. Osmanlı döneminde şehirde külhan beyleri bilek gücünü geliştirmek için mermerde vura vura ellerini nasır yaparlarmış ve anlatılğına bakarsanız bir tokatla adam bayıltırlarmış. günümüzde kas ve yürek yetmiyor malesef zeka be teknoloji tokadı var... aklını kullanan parmağını yormadan bazen diplomasi bazende teknolojiyle işini hallediyor. anlayan anladı...
ne düşüneceğim 1000 odalı saraylardan duygusal konuşmalar yükseliyor padişahım çok yaşa padişahım çok yaşa sömürülmek isteyen çok oldukça dünyada sömüren eksik olur mu azizim
bir lider kendi onden gittigi surece millet arkasindan gitmelidir. birlik butunluk budur.
Şanlı askerimiz Suriye bataklığında mertçe cansiperane savaşıp köpeklere Osmanlı tokadını atadursun, inşallah kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde iktidar, siyasi, şahsi çıkarlar uğruna heba edilmez. Zira gençlerin kazandığı savaşlar ancak da zeki ve usta siyasiler sayesinde zaferle taçlanabilir. Bakalım Osmanlı şamarını beklerken, yanlış hesap ve siyaset yüzünden verilen son anlamsız ve ucuz tavizle PKK analığı Merkel'in attığı tokatı nasıl sindirecek bu millet. Sürekli türlü Tavizler verilerek müttefik, dost kazanılmaz, sadece düşmanların cesaretini ve iştahını kabartır. Siyaset sanattır.
Doğu ve Güneydoğu gazilerimiz keyfi olarak yaralanırken 15 Temmuz gazilerimiz vatanı kurtarmak için yaralandılar. geçmişten bugüne vatan savunmasında ölenlerimiz yanında 15 Temmuz şehitlerimiz en yüce makama eriştiler. Bizim bakışımız bu.
Man adası belgeleri gerçek.Yüreğin varsa bu konuya girsene.fetö alçaklarına ne istedilerse neler verdiğinden bahsetsene.pkk köpeklerine operasyon yapmayın diye valilere verdiğin talimattan bahsetsene.Bay sadece ve sadece akp başkanı.
rte. sen türkiye cumhurbaşkanı değilsin halkın tamamını temsil etmiyorsun. akp yi temsil ediyorsun. akp il kongresini kime hitap ediyor.
Valilere ve emniyet amirlerine baskı yapıp hendek kazmalara göz yumarsan milletin bekasını mahvetersin.
Zaten Cumhurbaşkanımız da Osmanlı tokadını sadece direkt mâna ile anlatmıyor.Zamanında olduğu gibi siyasi,ekonomik ve harp dönemi tokatından bahsediyor.Osmanlı tokatına geniş açıdan bakmayı deneyin.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın siyasetini,dindar kişiliğini,karakterini vs.beğenmeyebilir rahatsız da olabilirsiniz ancak en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak T.C liderine saygı duyalım.Bakınız seviniz diyemem sayınız diyorum.
HELAL OLSUN SAYIN CUMHURBAŞKANIM ABD BİZDEN BÜYÜK DEĞİL BÜYÜKLÜK ONLARIN O DAVRANIŞLARI İLE OLMAZ BİZİM ATALARIMIZ ASIL BÜYÜKLÜĞÜN NASIL OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYAYA ADİL YÖNETİM ŞEKLİ İLE OSMANLI GÖSTERMİŞTİR ABD TERÖRÜ KENDİSİ KURUYOR BESLİYOR EN UFAK KRIZDE EMİR VEREREK ÜSTÜMÜZE SALIYOR SEN DOĞRUSUNU YAPIYORSUN BU TAVRINIZDAN VAZ GEÇMEYİN HİÇ BİR ÜLKE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN BÜYÜK DEĞİL TÜRK MİLLETİ HER AN İÇİN ÜLKESİMNİ KORUMAYA HAZIRDIR EMRİNİZE AMEDEDİR
Bahsedilen anı canlı yayın olarak seyrediyordum. Cumhurbaşkanı 15 Temmuzun 32 yaşındaki Genç gazisiyle ilgili üzücü durumu anlatırken atıfta bulunduğu Tribünleri dolduran Ak gençlere yönelen kameralara yansıyan görüntülerde bahsi geçen gazinin halinin hiç dikkate alınmadığı atılan alakasız sloganlarla ortadaydı. Bir taraftan 32 yaşında genç bir babanın ayağının kesilmesinin vahameti ortaya konulurken Diğer yanda Bilindik sloganları atan ve gaziyle alakası olmayan kelimelerle cümbüşvari bir görüntü vermekten hicap duymayan Sözde gençliğe yazıklar olsun...
memleket,millet,islam alemini bu hale kim getirdi
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