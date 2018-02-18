Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Dün, 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz'ü ziyaret ettiğini anlatan Erdoğan, "Bugüne kadar 46 ameliyat olmuş. Şimdi 47. ameliyatı olacak. Bacağının kesileceğini söylediler, düşündün düşündüm ama çare yok dediler" diye konuştu.
Diğer yandan, ABD'ye net mesaj veren Erdoğan, "Konuşmak, müzakere etmek elbette kıymetlidir ama biz asıl neticeye bakarız. Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl hedeflerimizden verecek en küçük bir tavizimiz yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:
Kahraman askerlerimiz önce biliyorsunuz Cerablus’ta, El Bab’da, yani Fırat Kalkanı harekatında şimdi de Zeytin Dalı Operasyonu'nda, İdlib’de, Afrin’de, Kuzey Irak’taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor. Kararı verdiğimiz anda önce ben, sonra çağrıyı yapacağız hep birlikte yürüyeceğiz.
'DÜN AKŞAM BİR GAZİMİZİN EVİNE GİTTİM'
Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. İlginç olan şey şu: 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi Salı günü ayağının dizden altını kesecekler.
Düşündüm, düşündüm dediler ki başka çare yok. 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurt dışına gönderdik dil tahsili yapıyor.
SALI GÜNÜ 47. OPERASYON
Dedi ki, 'Reisim kararı verdim ve salı günü 47. operasyona gireceğiz… Ne yapalım ayağımızı kestireceğiz.' Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençliğimiz böyle dimdik ayakta. Üniversitelerdeki arkadaşlarınızdan tutun lisedekilere kadar hepsini kucaklamaya ak çatı altında birlikte yola devam etmeye var mısınız.
Biz Türk milletinden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne dediğine değil kendi hedeflerimize bakıyoruz. Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin ise ne kimliğine ne de cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, dostlarımızın duasıyla ezer geçeriz.
Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette değerlidir. Konuşmak belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Ama biz asıl, neticeye bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir talebimiz meşruiyet sınırları dışında değildir. Dolayısıyla bu süreçte kendisine çeki düzen vermesi gerekenler karşımızdakilerdir.
'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEK ZORUNDAYIZ'
Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl beklentilerimizden en küçük bir tavizimiz yoktur. İşte Afrin’de... Sabır sabır sabır… Sayın Obama döneminde hep aldatıldık. Yaptık yapıyoruz… Derken geldik bu döneme. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız dedik.
Şu anda Fırat Kalkanı harekatında 2 bin kilometre kare alanı kontrol altına aldık. Şimdi o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Bizim oralarda hevesimiz yok.
YILDIRIM: OSMANLI TOKADINI SORDULAR
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular. 'Cumhurbaşkanınız Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor' diyor sordular. Dedim ki, işte gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. " diye konuştu.
Erdoğan'ın öncesinde partililere seslenen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:
Bizim siyasetten muradımız halkımızın hayır duasıdır rabbimizin rızasıdır. Bugün Cumhuriyetimimizin ve demokrasimizin kalbi ankaradayız sayın genel başkanımız, cumhurbaşkanımız liderliğinde 53. il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu solonu dolduran sevdasıyla coşkusuyla gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma sizlere şükranlarımı sunuyorum.
Bu güne kadar 840 ilçe 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla coşkuyla bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz emin olun ki başka partilerin genel kongrelerinden daha da coşkulu. Onbinlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan miting gibi kongreler yapıyoruz. Bugün başkent Ankara'da sevdamızı büyütüyor davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
AK Parti bir zümrenin refahı için değil bütün Türkiye'nin selamati, refahı için siyaset yapıyor hizmet yapıyor. AK Parti'nin siyaseti topluma güven siyasetidir. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için yaptık gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir başarı millete aittir. Emeğimize alın terimize çaba ve gayretimize göre başarıyı bahşeden cenabı mevladır. Mevlamıza şükrediyoruz bugünleri gösterdiği için.
Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız,, AK Parti siyaseti refahın teminatıdır. 16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir kalkınmadır dedik ve bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasiyi adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Veasayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Daha yolun başında bir zümrenin değil Türkiye'nin milletin partisi olacağız dedik ve öyle olduk.81 ilimize hizmet götürdük 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk, yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.
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