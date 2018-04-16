Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg’in Şam yönetiminin Duma’da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, törerle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.
Manchester'da bir araç kalabalığa daldı! Yaralılar var
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor
Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı
Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum