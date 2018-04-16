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Erdoğan-Stoltenberg görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 20:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin ittifak için stratejik önemi haiz bir müttefik olduğunu vurguladı. Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Stoltenberg’in Şam yönetiminin Duma’da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştiği operasyon hakkında görüş teatisinde bulundukları görüşmede, törerle mücadele konusuna da değinildi. Bu çerçevede, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

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