Erdoğan: Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni teşvikler olacağını açıklayarak, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor unutmamalıyız. Tarım konusundaki bilgisizlikleri, cehaletlerini, ukalalıkları ile yüzsüzlükleri örtmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 2012 yılında 13 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programında konuştu.

"ŞUBAT 2018'DEN İTİBAREN ÇİFTÇİLERİN MAZOT MALİYETİNİN YARISINI BİZ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Çiftçilere yönelik yeni teşvikler olacağını açıklayan Erdoğan, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor unutmamalıyız. Tarım konusundaki bilgisizlikleri, cehaletlerini, ukalalıkları ile yüzsüzlükleri örtmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 2012 yılında 13 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" diye konuştu.