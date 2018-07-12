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Erdoğan TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'ı tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'a tebrik telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım'a bir telgraf göndererek tebrik ve başarı dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım tebrik telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

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