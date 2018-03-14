Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Bugün buraya gelirken Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3 bin 444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

(İSTİKLAL MARŞI) "İSTENİLEN BESTE YOK"

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüne değinen Erdoğan, "Tavafımızı sürdürürken Şeytan taşlamayı da ihmal etmedik. Vesayet güçleri ile terör örgütleri ile darbe heveslileri ile dışarıdaki destekçileri ile tarihi bir mücadele verdik, veriyoruz. Özellikle son iki asırda birbirinin kopyası saldırı, ihanetler, alçaklıklarla mücadele etmiş bir milletiz. Önceki gün İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümüydü. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve marşa hayat veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Büyük Millet Meclisi İstiklal harbimizi ebedileştirecek bir marş için arayışa girdiğinde bu görev ısrarla ve özel olarak Akif'e verildi. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara iş düşüyor. İstenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. 34 yıllık terörle mücadelemizi hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı demeyim ama oraya tırmanamazlar, yetişemezler. Hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile mehter marşıyla yürüyor. Askerimizi de ayrıca mehter marşı ile yürütür gibi yeni marşlar ile yürütelim. Aynı şekilde 15 Temmuz gibi büyük bir destanı Akif'in Çanakkale ve İstiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, marşımız da mevcut değil. Şiirlerini sadece lafla değil yüreğiyle de yazacak şairlerimize büyük görev düşüyor. Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.