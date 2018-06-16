HABER

Erdoğan: Terörle mücadeleyi hakkıyla dört dörtlük yapacaksak bu kişilere örgütlere karşı milletim gerekli dersi gerekli cevabı verecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Erdoğan: Terörle mücadeleyi hakkıyla dört dörtlük yapacaksak bu kişilere örgütlere karşı milletim gerekli dersi gerekli cevabı verecek


PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (3)Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (3)
BBP Genel Başkanı Destici’den sükunet çağrısıBBP Genel Başkanı Destici’den sükunet çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.