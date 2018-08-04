HABER

Erdoğan: Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu. ABD'nin yaptırım kararına değinen Erdoğan, "Amerika bu adımla Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir.

Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Dün akşama kadar sabır ettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Türkiye bu yaklaşım, anlayışla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyor" dedi.

Görüntü dökümü

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

Özkann ARSLAN-Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Konyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtıKonyalı bakanlar, memleketlerinde cami açtı
Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (2)Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.