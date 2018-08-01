Erdoğan: Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum