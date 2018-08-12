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Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir."


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