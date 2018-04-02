Erdoğan Twitter'dan dünyaya duyurdu: Yarın temellerini atacağız

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin’in katılımları ile atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız." ifadelerini kullandı.