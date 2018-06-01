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Erdoğan: UBER diye bir şey çıkmış o iş bitti (YENİDEN)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER uygulamasının bittiğini belirterek, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış.

Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UBER uygulamasının bittiğini belirterek, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Kararını biz vereceğiz. Sayın Vali bütün yetki sizde, İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Taksicilerimiz hakkını birilerine yedirtmeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftar programında konuştu. Erdoğan, "94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirlerarası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik" dedi.

"MERHUM MENDERES'İN AKIBETİNE UĞRAMAKTAN KENDİMİZİ ASLA KURTARAMAZDIK"
Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara boyun eğseydik, merhum Menderes'in akıbetine uğramaktan kendimizi asla kurtaramazdık. Menzile kilitlenen şoför kardeşlerimiz gibi gözümüzü yoldan bir an olsun ayırmadık" dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİNİN DE ÇALIŞMALARINA YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ"
Otobüs şoförü olmanın zorluklarına değinen Erdoğan, "Bazı şoför kardeşlerimizin otobüs ve minibüslerinin arka camına yazdığı yazılar var bunlardan bir tanesi, 'başarı boş duranın değil koşturanın hakkıdır.' Bir hissiyatın yanı sıra bu ifade Ak Parti'nin başarı hikayesinin de bir özetidir. Ter dökmeden, koşturmadan başarı beklemek beyhudedir. Avrasya Tünelinin yanına inşallah yeni ve çok daha büyük bir halka ekliyoruz. Dünyanın en prestijli projelerinden olan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de çalışmalarına yakında başlayacağız. Marmaray sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük projelerinden biridir. Şu ana kadar 268 milyon kişi Marmara'yı kullanarak boğazın altıdan Avrupa'dan Asya'ya Asya'dan Avrupa'ya geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de bugüne kadar yaklaşık 27 milyon araç geçti. Oradan geçmese Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yük olacaktı. Ne olurdu düşünün. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icatlarımızla konuşuruz" diye konuştu.

"HASILATINIZIN YÜZDE 1 BUÇUĞUNU KDV OLARAK MALİYEYE ÖDEYECEKSİNİZ"
Erdoğan, "Ekonomik olarak yükünüzü azaltacak bazı müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem Katma Değer Vergisi'ne ilişkin. Artık her ay, yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatınızın yüzde 1 buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz. Fatura konusunda zorluklardan da kurtulacaksınız. KDV'de yaptığımız bu kolaylığı ödeyeceğiniz yıllık gelir vergisinde de yapabiliriz. Bu konuda da arkalarımız sizlerle çalışmayı sürdürecek" dedi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÜCRETSİZ OLARAK TAŞIDIĞI YOLCULAR …
Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemelere ilişkin Erdoğan, "Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında arttırıyoruz" diye konuştu.

"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN DA BURADA DURUP KENDİNİ MUHASEBEYE TUTMASI GEREKİYOR"
Erdoğan, "Taksici esnafımızın da burada durup kendini muhasebeye tutması gerekiyor. Hem teknik kalite anlamında hem de müşteri ilişkileri bakımından hizmet standartlarını yükseltmeyen bir mesleğin varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir. Er veya geç bir alternatif gelir bu sistemi değiştirir. Bunun için taksicilerimizin kendilerine verilen imkanı gereken dönüşümü gerçekleştirerek en iyi şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİR DE BU UBER MUBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ. O İŞ BİTTİ"
UBER uygulamasının bittiğini belirten Erdoğan, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde zaten Başbakanımız açıkladı. Taksicilik sistemimiz var. Nereden çıktı? Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Kararını biz vereceğiz. Sayın Vali bütün yetki sizde İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Taksicilerimizin hakkını birilerine yedirtmeyiz" dedi.
(FOTOĞRAF)

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