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Erdoğan: "Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız."


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