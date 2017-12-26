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Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü: ABD'ye 'yapıcı uyarı' mutabakatı

POLİTİKA HABERLERİ | 26.12.2017 03:34 | Son Güncelleme 12 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü: ABD'ye 'yapıcı uyarı' mutabakatı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hartum ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylama sonucundan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kudüs'ün statüsüne sahip çıkmak için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD yönetiminin hatalı adımdan dönmesi için yapıcı uyarılarda bulunmanın faydalı olacağını belirttiler.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Kudüs Ürdün Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yapıcı ne yaa eyyy mey deyince korkmuş çekinmiş arayamamıştı ya aklımızla dalgamı geçiyorsunuz
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